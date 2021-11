No es primera vez que escribimos de este tema, ya hace un par de años alertábamos sobre la mala idea de instalar el Centro Regulador del Samu en la región del Maule a manera de ahorrar recursos y manejar este vital servicio en una amplia zona, una mala idea que afortunadamente no se concretó, hoy nuevamente escribimos por las escazas ambulancias que prestan servicio de atención prehospitalaria en nuestra región. Hoy hay una ambulancia SAMU en Graneros, 3 en Rancagua, 2 en Rengo, 1 en San Vicente, 1 en Peumo, 2 en San Fernando, 1 en Chimbarongo, 2 en Santa Cruz y 1 en Pichilemu, totalizando 14 ambulancias de este servicio en nuestra región. Esta cuenta no considera los móviles de traslado que poseen consultorios u hospitales, son los móviles que responden a emergencias que ocurren en nuestras calles o traslados de pacientes graves. Cubriendo con estos móviles a toda nuestra región.

Así las cosas, cada vez se hace más habitual que se reciba como respuesta ante un llamado al 131 que no hay móviles disponibles, pese a los grandes esfuerzos que damos fe que hacen los funcionarios de este servicio para poder mantener operativo este servicio esencial.

Cuesta entender esta situación especialmente por los millonarios recursos que el CORE ha aprobado para la compra de ambulancias, pero la gran mayoría de estos móviles han sido destinadas a hospitales o centro de atención primaria y no son móviles avanzados como son los que se necesitan para este vital servicio de urgencia.

Es que no solo son necesarias ambulancias, inversión para los cuales la región tiene recursos, sino también se necesita personal capacitado para manejarlas y darles vida, entendemos que faltan recursos en la salud en general, pero las ambulancias no pueden ser olvidadas entre las prioridades, para poder atender y curar a un paciente primero es necesario que llegue vivo al Hospital y estos operarios deben salir legalmente del presupuesto del Ministerio de Salud. Otra complejidad con que hoy se enfrentan es la falta de cupos para estas contrataciones, y la gran cantidad de funcionarios que se encuentran con licencia médica.

En este sentido fundamental es el trabajo que nuestros parlamentarios puedan hacer en el congreso a la hora de revisar el presupuesto de la nación para el próximo año, en defender los necesarios recursos para poder contar con más ambulancias, inversiones poco visibles tal vez, que a lo mejor no entregan muchos votos pero que claramente pueden marcar la diferencia al momento de salvar una vida.

Pero además esperamos respuestas a nivel local y que no sólo se mantenga la situación como esta hoy, aunque no haya ambulancias en taller.

Luis Fernando González Vallejos.

Sub Director.