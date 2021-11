Fernando Ávila F.

Fotos: Héctor Vargas.

Una emergencia de proporciones fue la que debido atender Bomberos de la comuna de Rancagua debido a un incendio que la tarde del lunes estaba afectando a un basural, desechos y pastizal en el sector de Camino Tuniche, Paso Superior Tuniche. Se trataba de una gran extensión que estaba siendo consumida por el fuego, afectando además una vivienda abandonada que se encontraba en el lugar, la que finalmente resultó destruida.

Producto de la emergencia, es que se declaró alarma general del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, acudiendo voluntarios y Unidades de las ocho Compañías, desplegándose en el lugar once unidades de material mayor las que trabajaron en labores de remoción de escombros y liquidar los puntos de calientes, para evitar que así el fuego se propagara.

Además, personal de la Onemi coordinó con personal del municipio de Rancagua que llegara un camión aljibe y una retroexcavadora para ayudar en las tareas de extinción total que continuaron durante el día martes.

Durante la mañana de este martes, Bomberos de Rancagua debió acudir nuevamente al lugar con tres Unidades debido que se registró un rebrote del incendio, trabajo que se desarrolló aproximadamente por una hora. Previo a ello, durante la madrugada del martes, a eso de las 01:20 horas, dos unidades debieron acudir al lugar producto también de un rebote del fuego, esto afectando a árboles y matorrales.

La emergencia también contó con el apoyo de bomberos de Machalí para lo que se denomina “cubrir cuartel”, es decir, estar con un carro disponible en el cuartel de la quinta compañía en el sector oriente de la capital regional, ante la eventualidad de otra emergencia en la ciudad.

El Comandante del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, José Miguel Villalobos, explicó que en el lugar había mucha carga de combustible con la respectiva carga calórica, sumado al viento y la alta temperatura se podían originar propagaciones. En este caso el incendio comenzó en una casa deshabitada y llegó a un pastizal y luego a un basural.

Debido a la geografía del lugar, no se contaba con agua suficiente, por lo que se debió despachar una gran cantidad de carros Al no haber grifos, canales o aguas abiertas se debe llevar el material mayor para combatir la emergencia y su planificación. El Comandante agregó que a nivel municipal se ha trabajado en eliminar este tipo de micro basurales, por ejemplo, en el sector oriente de Rancagua, pero al cerrarlos, la gente busca otros sectores, con accesos dificultosos donde no llegue la presencia policial o inspectores municipales, terrenos solitarios, donde se produce la dificultad para que entren los carros, al tener solo la huella de acceso de vehículos livianos, lo que origina que las máquinas puedan quedar empantanadas, causando una acción más tardía de bomberos.

Durante la emergencia un voluntario producto del calor tuvo una descompensación física que fue evaluada por personal médico. Además el Comandante indicó que cada Compañía contó con una máquina en su cuartel en caso de emergencia, pero debido a la gran cantidad de voluntarios que se requirió en el lugar, se necesitó de una guardia preventiva del Cuerpo de Bomberos de Machalí, esto con el fin de atender alguna emergencia simultánea y optimizar los tiempos de respuesta.