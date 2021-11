¿Cuál considera puede ser su aporte en el Congreso?

“Una de mis metas es hacer una política transparente y sin ningún tipo de mala intención. Es muy importante que logremos persuadir a las personas en que vuelvan a creen en la política. Pero el aporte más significativo es que seré la primera mujer diputada del distrito. No digo que los hombres deben quedar de lado, solo que nos den espacio para que nosotras podamos aportar en este sector de la región con nuestras ideas y propósitos, que son tan importantes para cada uno de sus habitantes. Las políticas que se requieren para las mujeres son trascendentales y yo buscaré que se queden sobre la mesa y no se sigan escondiendo, para dar respuesta real a las problemáticas que tenemos. Tengo el convencimiento que hoy hay muchas instancias en que no se ha tenido en cuenta la visión y opiniones de nosotras. Debemos jugar con las mismas reglas, quiero que la cancha sea igual para todos”.

¿Cuáles serán sus prioridades legislativas?

“Mi primer proyecto será el post natal de 12 meses. Es muy importante el aumento que hubo de tres a seis meses en esta materia, pero aún no es lo óptimo. Los 12 meses de Post Natal nos dan el tiempo necesario para que se genere el apego entre la madre y su bebé, situación que es muy importante para el crecimiento del pequeño o pequeña.

Los migrantes tienen un espacio muy importante en mi programa y llevaré a discusión la Cuota Migratoria, un estudio por región de las necesidades de fuerza laboral para que cuando el migrante llegue al país, y en base a sus características, sea destinado a la región que tenga esas necesidades. De esa forma terminaremos con la sobrepoblación de migrantes y comenzaremos a dar una tranquilidad a quiénes vienen en búsqueda de un mejor futuro.

En Seguridad propondremos la creación de un departamento que se destine a las mujeres, donde se deba dar respuestas a la violencia que vivimos y a lo que no se hace un seguimiento. El OS Género cambiará nuestras vidas y permitirá una mayor tranquilidad para las mujeres. En medioambiente, en nuestra región, que es agrícola, es muy importante el agua y supervisaremos que las leyes se estén cumpliendo y que las empresas estén tratando de manera correcta este tan preciado recurso”.

Pensando en su distrito ¿Cuál es su postura frente al royalty minero y cómo se deben distribuir/ocupar esos recursos?

“La minería es la industria más importante del país. Su aporte en progreso, empleos, economía, impuestos, infraestructura e inversión es enorme y por eso debemos tener una discusión seria respecto a cómo se ampliará ese aporte.

Estoy disponible para que se discuta la tributación minera. Eso sí, debemos tener en cuenta los tributos que hay en otros países a la minería y, de esa manera, tener una mirada a largo plazo en este tema tan importante para nosotros como región.

Además, debemos tener en consideración dentro del proyecto el resguardar a las empresas mineras que están establecidas y dan trabajo a nuestros vecinos y no dejarlas a un lado.

Lo más importante es que se pueda dar una conversación razonable dentro del Congreso para discutir el proyecto. Todas las modificaciones de impuestos deben ser impulsadas por el Poder Ejecutivo y, aunque para el Gobierno no es un tema que estaba dentro de su carpeta, ha acompañado la discusión”.