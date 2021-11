¿Cuál considera puede ser su aporte desde el Congreso?

“Generar una política cercana, transparente, y legislando para los intereses ciudadanos, una política al servicio del desarrollo de la comunidad, y el resguardo del medio ambiente, una gestión permanente en terreno.

Esto debe ser evaluado por los ciudadanos del distrito 15, junto con ello generar una participación ciudadana activa en los distintos proyectos, generar espacios para avanzar hacia democracias más directas y participativas.

Mi aporte es avanzar en paridad en el Congreso y en todos los espacios en general, nuestro distrito hace décadas que no tiene una diputada electa y eso debe cambiar, mi aporte es abrir también camino para los independientes, pero con trayectoria social y real compromiso con las demandas ciudadanas, hoy el recambio en la política es urgente.”.

¿Cuáles serán sus prioridades legislativas?

“Mis prioridades legislativas estarán orientadas a todas aquellas iniciativas legales tendientes a superar el actual modelo económico, político y social, sustentado en la precarización y postergación de derechos para las grandes mayorías ciudadanas.

Respaldaremos con mucha energía las definiciones de la Convención Constituyente, poniendo el énfasis en los temas laborales, el resguardo del medio ambiente, la equidad de género y los derechos de la mujer, la protección de la infancia, el acceso a la vivienda, un nuevo sistema de pensiones que garantice pensiones dignas, avanzar en acceso a salud y educación de calidad.

Mi compromiso es avanzar con el nuevo cambio constitucional para generar un Estado que resguarde derechos sociales básicos, legislar para generar una sociedad más amable y respetuosa con las personas, el medio ambiente y los seres vivos”.

Pensando en su distrito ¿Cuál es su postura frente al royalty minero y cómo se deben distribuir/ocupar esos recursos?

“El royalty, a diferencia del actual impuesto específico a la minería, es un derecho de todo Estado soberano, en particular cuando se trata, además, de recursos no renovables. No es posible seguir aceptando que los productores de minerales paguen un impuesto irrisorio por la principal materia prima de su proceso productivo.

Promoveré con completa convicción la aplicación de un royalty sobre la base de precio a la tonelada extraída, independiente de las ganancias o pérdidas de la empresa y la variación del precio a nivel internacional.

Obviamente, que parte de ese ingreso debe ir en beneficio para la región y/o territorio en que se explota, que debe asumir los pasivos ambientales provocados por esa actividad minera. Los recursos naturales de todos los chilenos deben ir en directo beneficio a las comunidades y sus necesidades básicas. Junto con ello se debe avanzar en legislación para una minería que promueva y respete los derechos laborales y avanzar urgentemente hacia una minería verde”.