“Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume; y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos; y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí: Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, Maestro. Un acreedor tenía dos deudores: el uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta; y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies; más ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso; más ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite; más ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho; más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es éste, que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz.” Lucas 7: 36-50

Jesús había sido invitado a casa de Simón, el fariseo para Cenar, él quería conocer a Jesús, a este rabino que tenía muchos seguidores y que aparentemente pareciera estar en contra de la ley, pero Simón, no estaba mostrando buena cortesía con Jesús, no había lavado los pies de Jesús, no le había dado beso ni ungido su cabeza como señal de bienvenida esto nos muestra que había en Simón, el fariseo cierta reticencia hacia Jesús.

Simón, con un espíritu de arrogancia y autosuficiencia había roto las reglas de protocolo elementales y básicas que se tenían cuando una persona era invitada a casa.

La mujer el otro personaje de esta historia era conocida como una mujer pecadora que tenía una mala reputación en la ciudad por la clase de vida que había llevado.

Estas dos personas estaban interesadas en conocer a Jesús, pero sus motivaciones eran diferentes. Simón quería tener una conversación intelectual con Jesús, indagar si era o no profeta, sin darse cuenta de que en su casa estaba junto al Dios encarnado que podía haber transformado y cambiado su religiosa, cuestionadora, moralista y autosuficiente vida.

Sin embargo, el interés por Jesús de la mujer que se arroja a los pies de Jesús no era religioso ni intelectual, ella vino buscando sanidad para el dolor de su alma, ella sabía, estaba consciente, que era esclava de sus pasiones, y que necesitaba ser libre, ser perdonada y empezar una nueva vida.

Jesús dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies; más ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso; más ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite; más ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho; más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es éste, que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz.

El perdón de nuestras faltas no se obtiene por hacer buenas obras, ni por ser un moralista o una buena persona, pues todos somos deudores frente a Dios, no tenemos con que pagar las deudas, pero Jesús tomo nuestro lugar en la cruz y las pago, por ello debo ser agradecido y mostrar la misma pasión por Jesús que mostro la mujer.

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.