En el marco del aniversario 230 del Colegio Moisés Mussa (el establecimiento educacional más antiguo del país), el PAR Explora O’Higgins del Ministerio de Ciencias, ejecutado en la región por la Universidad de O´Higgins, realizó una entretenida charla educativa paleontológica-arqueológica sobre un importante lugar de nuestra Región de O´Higgins.

En la actividad, enmarcada en el programa Ciencia Abierta de PAR Explora, se presentó la charla “Paleontología ancestral de Tagua Tagua”, a cargo Natalia Villavicencio, investigadora postdoctoral del Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de O´Higgins y miembro del Núcleo de Investigación Tagua Tagua.

“Se trató de una charla sobre los hallazgos paleontológicos y arqueológicos durante las excavaciones realizadas en la antigua laguna de Tagua Tagua. Le contamos a los niños qué animales hemos encontrado y cómo trabajamos para ello. Es mi primera actividad presencial en pandemia, fue muy entretenido y los niños estaban interesados; querían dinosaurios, pero demostramos que estos animales también son entretenidos y que merecen nuestra atención”, aseguró la paleocóloga.

Para la profesora de ciencias naturales del Colegio Moisés Mussa, Jaqueline Betancourt, “fue una charla muy motivadora. Nos ayudó a todos a informarnos más sobre lo que tenemos en nuestra región. Ellos escuchan fósiles y piensan en dinosaurios, pero los fósiles también vienen de otros animales y eso es importante saberlo. Esta actividad se enmarca dentro de nuestro aniversario 230. Muchas gracias a Natalia y a PAR Explora”.

Por último, el estudiante de tercero básico, Camilo Salinas, indicó que “se trató de fósiles de animales extintos hace miles de años. No sabía de ellos y me pareció muy lindo, ahora quiero saber más de estos animales, como el gonfoterio. Me voy muy contento”.