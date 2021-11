Por segunda vez en este año y por sexta vez desde que empezó la pandemia titulamos de la misma manera un editorial.

Eso sí la situación de la pandemia en nuestra zona es mucho mejor ahora que las otras ocasiones en que realizamos este editorial.

Ya no existe estado de excepción constitucional, no hay cuarentenas y de alguna manera Rancagua y la gran mayoría de las comunas de la región se mantienen en fase 4, salvo Pichilemu que pone la nota de alerta ingresando desde ayer miércoles a fase 2. Eso sí unas fases muy distintas a las que conocimos en lo más duro de la pandemia, el retroceso en el plan “paso a paso” solo significa cambios en los aforos, y no mayores restricciones de movimiento.

Pero los números lentamente han comenzado nuevamente a subir, de hecho el contagio de un candidato presidencial nos muestra que la pandemia lamentablemente sigue presente. Que estamos mucho mejor, pero esto no ha terminado.

En este sentido se hace imprescindible tomar conciencia que las posibilidades de un rebrote, de una nueva ola, son reales. Pero necesitamos y disfrutamos de estas nuevas libertades, por lo tanto, debemos cuidarlas.

Nos gustaría que las decisiones y el combate de la pandemia se realiza a nivel comunal, e incluso barrial, porque se insiste en entregar solo cifras regionales, sin entrar en detalles de positividades e incidencias comunales que podrían llevarnos a entender de mejor manera el escenario que se vive en cada una de nuestras zonas, así muchas veces nos da la sensación que a en la zona poco se decide, y obligado nos vemos a esperar el twitter, o el dicho de Santiago para saber la situación de nuestra comuna.

Pero viendo el vaso medio lleno, tomando en cuenta de que es un virus nuevo, que no sabemos todo sobre él, lo cierto es que hasta hoy los peores pronósticos no se han cumplido. Pero esto no ha terminado.

Si bien la labor de las autoridades a este respecto es fundamental, la mayor responsabilidad es de cada uno de nosotros. No podemos esperar que el Estado ejerza un control total y permanente, la autorregulación y la propia responsabilidad deben ser la norma.

Al mismo tiempo que insistimos en la necesidad de autoridades locales más empoderadas capaces no sólo de entregar los números diarios sino analizar la situación y entregar directrices locales que respondan a nuestras especiales condiciones y no solo se repliquen los planes nacionales.

Luis Fernando González V

Sub Director.