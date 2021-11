Por: Camila González Villarroel

A eso de las 9:00 horas estaba pactado el comienzo de la actividad llamada Giro del Cachapoal, la que fue organizada por La Mesa de Movilidad del Cachapoal, la que reúne a diferentes agrupaciones de ciclistas de la provincia. El fin de esta cicletada fue el de poder lograr visibilizar la necesidad por abrir nuevos espacios de dialogo para que que la ciclo movilidad vuelva a estar como tema principal de conversación y de alto interés en las próximas agendas públicas de las autoridades.

El recorrido comenzó en Parque La Cruz para transitar por cuatro comunas del cono norte de la provincia de Cachapoal y completar los 60 kilómetros de recorrido. Al lugar, llegaron más de 100 ciclistas pertenecientes a diversas agrupaciones que evidencian la necesidad de una mayor inversión en ciclovías, una mejor convivencia vial y el recordar que estamos en un periodo de gran contaminación ambiental en que la bicicleta se torna una gran opción para movilizarse sin hacer daño al ecosistema.

Un punto importante que destacan desde La Mesa de Movilidad de Cachapoal es como la provincia es rica en extensión y ruralidad, siendo las labores agrícolas una de las principales de la región, lo que se traduce en muchos trabajadores del área debiendo trasladarse en bicicletas, no teniendo rutas ni espacios seguros para esto. Sumado a esto, se destaca que la movilidad para quienes usan el transporte de dos ruedas a diario o por recreación es compleja, ya que no existe conectividad lógica para la ciclo movilidad, la que finalmente, termina existiendo de manera natural, no trabajada de manera segura.

Finalmente, los organizadores de este primer Giro del Cachapoal mencionan como la modesta extensión regional en ciclovías perjudica la utilización de estas, las que cuentan con mayores beneficios, pero que cuentan con un bajo estándar de calidad, logrando que los usuarios terminen eligiendo otras formas de movilización.