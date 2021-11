El candidato independiente, que dado a su llegada con la comunidad, ha ido sumando apoyos en su andar hacia las elecciones del 21 de noviembre, expresó que «muchas pacientes me han manifestado el descontento que existe con los políticos de todos los partidos, sobre todo cuando hablan de materias que se nota que no dominan y que son de vital importancia para el país como la salud, respaldando mi apuesta, como rostro nuevo, que sin ser político, sino que médico, me interese en llegar al parlamento para ser un aporte».

«En este aspecto, puedo señalar que he sentido vergüenza ajena del proyecto que plantea regalarle a las mujeres toallas higiénicas para el periodo menstrual. Cuando lo que el sistema de salud pide a gritos es una reforma de fondo, que aúne a la salud primaria con los hospitales y según necesidad con las clínicas a través de Bonos PAD para afiliados a Fonasa, que les permita acceder a tiempo a tratamientos para sus patologías y no tener que lamentar muertes por las interminables listas de espera», enfatizó.

En este sentido, la propuesta, destacó el médico, es «buscar el cómo poder integrar mejor los sistemas, para que este PAD que hoy día beneficia a un número limitado de patologías aumente en forma importante y que además, el rol subsidiario del Estado crezca. Asimismo, el copago que tienen que hacer hoy los pacientes -que es alrededor del 50%- sea bastante menor y por lo tanto nosotros le demos un componente social y de equidad a la salud».

«También planteamos la universalidad de esta cobertura, para que la población entera, no solamente aquellos que tienen isapre, sino que los usuarios de Fonasa, puedan acceder con copagos pequeños al sistema privado, de modo de que la persona logre solucionar su enfermedad y no se quede eternamente esperando en el sistema público», explicó el candidato a diputado.

«Acá no se trata de ser populista, sino que abrir los ojos, oídos y entendimiento para procesar lo que las personas reclaman en las calles y hacer proyectos que logren dar beneficios de fondo», indicó.

Por lo mismo, «mi llamado es a apoyar rostros nuevos y renovar la política con gente que sume, porque todos necesitamos mejorar las garantías para nuestros ciudadanos en diversas materias, pero no con proyectos que son casi una burla para las personas», manifestó el candidato Fuad Hamed.