Por: Ricardo Obando.

Las quietas aguas del Monasterio Celeste se transformaron en mar gruesa producto de una fuerte tempestad. Presuntos errores en el diagnóstico inicial de una lesión, lo cual fue desmentido por el mismo cuerpo médico de la institución, trastocaron la tranquilidad en O’Higgins.

El defensor Diego González sufrió una afección de gravedad en el juego por vuelta por Copa Chile contra Cobreloa en Calama, el 27 de junio. Desde aquella ocasión, se informó oficialmente de un esguince de rodilla, pero recién el miércoles el jugador -en declaraciones al programa Locos por el Capo de Radio Orocoipo- informó que había sufrido el corte parcial del ligamento cruzado de la articulación afectada.

“En un principio me dijeron esguince grado 3, entonces yo no pensé que iba a ser tanto tiempo, porque ya llevo casi cinco meses. Pero, a medida que fue pasando el tiempo, no me recuperaba y me apareció que tenía una rotura parcial del cruzado (ligamento) además del esguince el medial”, dijo el deportista.

Es más, añadió que “volví a entrenar y la rodilla se me hinchaba, por eso me hice otro examen y ahí salió que tenía el cruzado roto, el medial roto y dañándome los meniscos”.

Junto con ello, sentenció “en el momento en que yo me lesioné, incluso tenía la rodilla mejor que como está ahora. La verdad es que creo que soy el más afectado, esperaba terminar jugando el campeonato y si me hubiese operado en primera instancia estaría ya en la etapa final de mi recuperación. Son muchas cosas que me dejan mal, me ponen triste”, y que “no sé si es una negligencia médica, pero me deja mucho que desear cómo fue mi recuperación. Lo hablé con el cuerpo médico, con Pablo Calandria y Javier Furwasser, que en ningún momento estuve conforme con mi recuperación”.

LA RESPUESTA DEL CUERPO MÉDICO

Tras los dichos del futbolista, salió a replicar el médico de O’Higgins, Luis Salazar. En primer término, el especialista en medicina del deporte, expuso que el diagnóstico inicial en este caso siempre fue “rotura parcial de ligamento y esguince medial”.

Es más, comentó que “la primera opción el tratamiento fue para asegurar una recuperación en un menor tiempo. Este nuevo trauma mostró signos de inestabilidad”.

Respecto al procedimiento de evitar una intervención quirúrgica inicialmente, Salazar sentenció que “fue una decisión consensuada”, pero que en la última etapa del reintegro deportivo, González sufrió un trauma (golpe) que terminó acrecentando su condición. “Entiendo las declaraciones de Diego, porque hay un duelo, una molestia, entonces, creo que la autocrítica es que en todo ese proceso se debió conversar con él, más explicaciones, para que él tuviera claro”, sostuvo.

Junto con ello, al ser consultado si es que asume algún grado de culpabilidad en el caso, aseguró que “yo no me siento culpable, a mi me duele. Responsabilidad hay, obviamente, pero culpas no, no hay un dolo”.

Otro caso de complicación de una recuperación es de Esteban Moreira. El joven delantero fue operado a comienzos de año debido también a un corte de ligamento cruzado anterior, pero su reintegro no ha sido el esperado. “En el caso de Esteban, se produjo una fibrosis entre el tendón rotuliano y la tibia. En esa zona se generó una cicatrización demasiado exacerbada”, manifestó el doctor Salazar, apuntando también que lo que vive hoy Moreira, “es un problema que limita la movilidad. Ese problema se puede trabajar, la respuesta es lenta, mejora, pero se plantea que va a ser muy lenta”.

Las bajas en la actualidad

En primer término, el uruguayo Santiago Romero no podrá culminar el año deportivo. Según Salazar, sufrió un esguince medial de la rodilla derecha, y los tiempos de recuperación no calzan para que esté disponible.

Por su parte, Albert Acevedo está con un desgarro en el izquitibial izquierdo y en dos semanas más se la hará un examen para ver cómo va evolucionando la lesión. Podría estar, dependiendo de ese informe, para el juego frente a Antofagasta.

Mientras que, Pedro Pablo Hernández, tuvo un hematoma del basto intermedio. “Va evolucionando, tendremos un examen y tenemos la esperanza de que esté para el último partido”, cerró el facultativo.