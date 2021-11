¿Cuál considera puede ser su aporte en el Congreso?

“La derecha y la izquierda por décadas han tenido la contienda del conocido ‘tira y afloja” la cual de forma directa ha ocasionado, en más de una oportunidad, que la población a la cual ellos dicen representar se haya visto envuelta entre medio de ese eterno juego de poder. Lo positivo de la izquierda es su forma de ver al individuo, la manera de cómo el trabajo social se hace presente en sus proyectos. Lo positivo de la derecha es su visión económica y de crecimiento financiero de las personas y especialmente de la nación, entre ellos discuten, o las personas o la economía ¿Por qué no las personas y la economía? Es ahí donde como parlamentario me dispongo a legislar en pro de quienes son los directamente beneficiados de los proyectos, ya sea del ámbito social como del ámbito económico. El centralismo es la unión de ambos extremos y como unión sacaremos lo más positivo de ambos lados, siendo la clave para el desarrollo de proyectos sustentables con la población, el medioambiente y la economía y crecimiento, aprovechando nuestra postura en la cual se determina lo positivo de ambos extremos y no solamente intereses de cada lado”.

¿Cuáles serán sus prioridades legislativas?

“Creo firmemente que se debe de actuar en distintos flancos en los cuales la sociedad chilena está fallando, entre ellos, mis prioridades sería medio ambiente con el tema de los recursos hídricos y el impacto que una legislación antigua, hecha hace décadas, siga predominando en el mal uso de un recurso que cada año se hace más escaso y que como país estamos viviendo recién los primeros percances de una serie de desgracias ecológicas que vamos a experimentar si no se legisla de manera adecuada el importante recurso del agua. El segundo pilar es el de desarrollo de políticas de ayudas sociales a distintos niveles, principalmente los relacionados con los adultos mayores, aporte de beneficios, convenios, subvenciones y rebaja en sus gastos (canasta básica, servicios básicos y medicamentos) y por último, la reformulación completa de las dietas, asignaciones y sueldos de todo trabajador del Estado ya sea del poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, frenando la posibilidad de enriquecimiento a operadores políticos a distintos niveles, desde el mismo Presidente, pasando por ministerios, subsecretarias y todo puesto laboral que competa una función de los tres poderes del Estado”.

Pensando en su distrito ¿Cuál es su postura frente al royalty minero y cómo se deben distribuir/ocupar esos recursos?

“Estamos ofreciendo todo nuestro potencial producto a cambio de bajas tasas de impuesto, dando además la posibilidad de vender un concentrado que después terminamos comprando como producto a un país extranjero a 10 veces más de lo que vendimos. Parte de nuestra economía depende de la minería, por lo que eventualmente esa dependencia debe de tener sus ganancias sustanciales, el alza de los impuestos a la minería es una realidad y como en toda industria o mercado, los impuestos tienden a subir en función de su demanda, lo que claramente en nuestro país sucede. Somos un país rico en minerales, con énfasis en la extracción de concentrados, con tratados internacionales con potencias mundiales y con una calidad de profesionales al alcance de toda empresa minera, lo que nos hace un país con oportunidad de inversión, si subimos los impuestos a la gran minería pueden decir que se van a ir, no obstante, sabemos que si ellos se van hay una larga lista de empresas internacionales de distintos países que están buscando la oportunidad de ampliar operaciones en nuestras tierras, no nos falta inversión internacional, por lo que quien quiera adaptarse a un nuevo plan regulador de tributos lo hará independiente de ellos, ya que saben que nuestra cordillera y nuestro desierto ofrece una oportunidad de proyectos que cualquier empresa minera internacional quisiera tener la posibilidad de obtener”.