Nuevos hallazgos paleontológicos, arqueológicos y paleoclimáticos presentaron investigadores/as de la Universidad de O’Higgins tras el cierre de las excavaciones año 2021. Durante la instancia se mostraron evidencias del poblamiento más temprano de nuestro país, entre las que destacan artefactos arqueológicos, restos de microfauna y megafauna, animales que eran parte habitual de la dieta de los primeros habitantes del territorio.

Así lo explicó el Dr. Erwin González, paleontólogo y académico del Instituto Ciencias de la Ingeniería de la UOH. “Los hallazgos se vienen repitiendo desde el 2019 a la actualidad, que es presencia humana temprana que va desde los 7 mil años a los 13 mil años aproximadamente. Hemos ido encontrando líticos, que son los artefactos arqueológicos, también hemos ido encontrando restos de microfauna porque la laguna Tagua Tagua fue un eco-refugio para la fauna y flora que habitó la laguna hace 13 mil. La megafauna encontrada este año 2021 dice relación con animales que pesaban más de una tonelada, como los mastodontes sudamericanos, también hemos encontrado caballos americanos. Esta megafauna fue parte habitual de la dieta de los primeros habitantes en Tagua Tagua”, expuso.

En tanto, el académico de la Pontificia Universidad Católica, Rafael Labarca, comentó que “lo que tenemos acá es la evidencia sólida de esas ocupaciones humanas más tempranas, que justamente se estaban enfrentando a un clima que estaba cambiando, con presencia de animales que ya no hay como los mastodontes y caballos, pero que poco a poco estaban transitando a condiciones más cálidas. Encontramos fósiles, vértebras de mastodontes, que están asociadas a un fogón, a un evento de quema y algunas de las piezas también estaban con huellas de fuego. Ese es un indicador, no solo de la coexistencia temporal de la megafauna y los humanos, aquí tenemos evidencia inequívoca que no solo había coexistencia sino interacción, ya que los huesos de los fósiles tenían huellas de fuego, es decir, hubo intervención humana en los materiales”.

Investigación para la Región

Un hito a destacar es que en 2019 y 2020 se descubrió un nuevo sitio (Tagua Tagua 3) con evidencia de ocupación pleistocena. Este reciente hallazgo reafirma la enorme relevancia arqueológica y científica de la laguna (hoy seca) Taguatagua, que fue ocupado de forma recurrente por grupos de cazadores-recolectores en fechas muy temprana relativas a las primeras ocupaciones del continente sudamericano.

La Prorrectora de la UOH, Fernanda Kri, mencionó que “claramente este es un sitio histórico y que tiene miles de años. Pero la diferencia quizás hoy día es que tenemos una universidad de la región y estatal, con investigadores comprometidos que hacen redes con investigadores de otras universidades. Creo que eso da una potencia distinta, una impronta diferente y que esperemos que eso desemboque finalmente en que podamos hacer investigación en el área de forma más sistemática, que no tengamos lagunas de tiempo donde no se puede investigar por falta de financiamiento.Creo que hoy día, con la Universidad de O’Higgins, potenciar la investigación es una oportunidad que no hay que dejar pasar y en conjunto con la Seremi y con la Gobernación, estoy segura de que vamos a poder avanzar en esa línea”.

Palabras con la que coincidió el Gobernador de O’Higgins, Pablo Silva, quien indicó que “es importante destacar el interés de los investigadores de la Universidad de O’Higgins y también de otras universidades que están trabajando en este sitio arqueológico. Nos han demostrado que es uno de los más importantes de Sudamérica y tenemos que resaltar que se encuentra en nuestra región, en la comuna de San Vicente. Agradezco el trabajo de la universidad, el de la Seremi y el poder realizar un trabajo en conjunto a futuro. Esto está recién partiendo y se requieren recursos, se requiere inversión y sobre todo, dar a conocer la investigación que se lleva a cabo. Estamos dispuestos a colaborar para que efectivamente se muestre el mundo desde aquí de San Vicente y la Región de O’Higgins”.

En tanto, la seremi de Ciencia, Tecnolgía, Innovación y Conocimiento de la Macrozona Centro Sur, Paulina Assmann, dijo que “el sitio arqueológico de Tagua Tagua, donde alguna vez hubo un lago, representa el poder construir la historia del pasado que nos permite entender qué viene en el futuro. En una excavación pudimos ver cada una de las etapas acontecidas hace 13 mil años, cómo era la mega fauna y la vegetación. Un cambio climático que ocurrió hace miles de años, conocerlo es sin duda importantísimo para entender lo que viene y los desafíos que tenemos a futuro. Nos falta comprender, saber más, por eso es importante contar con este conocimiento que viene de la Región de O’Higgins”.

Un punto importante es la relevancia cultural y patrimonial de San Vicente de Tagua Tagua. La Directora Regional de Patrimonio Cultural, Leslie Araya, indicó que “Tagua Tagua es un hito para el patrimonio paleontológico, nosotros como institucionalidad patrimonial tenemos certeza de que esto es un desafío, tanto para la excavación como para el fortalecimiento de la institucionalidad para dar acceso a toda la comunidad tanto como para el aprendizaje que esto nos puede entregar como aprendizajes futuros. Están todas las intenciones en relevar el valor de todo este sitio no solo a nivel nacional, sino también continental”.

Desde que comenzaron las excavaciones formales en 1967 se ha encontrado gran diversidad de fósiles, destacando 18 mastodontes, ciervos extintos, caballos americanos y múltiples restos fósiles de 28 especies diferentes. Este panorama taxonómico, sitúa al área como uno de los grandes eco-refugios de América del Sur durante el Pleistoceno.

Con el fin de seguir potenciando las investigaciones del poblamiento americano temprano, la Fundación Palarq, financió estas excavaciones en la cual participan académicos de distintas instituciones académicas, entre las que destaca la Universidad Estatal de O`Higgins.