Fueron 88 nuevos casos de COVID-19 los informados el sábado y 72 el domingo de parte de la autoridad sanitaria a nivel regional.

Según el reporte del domingo, la positividad llegó a 2,9 por ciento con 2.129 exámenes PCR realizados en las últimas 24 horas.

La capital regional fue la que lideró los nuevos contagios en el informe dado a conocer el domingo, con 23 casos. Le siguieron Las Cabras (6); Machalí y Pichilemu (5); San Fernando (4); San Vicente de Tagua Tagua, Mostazal, Nancagua y Graneros (3); Paredones, Rengo y Litueche (2); Chépica, Codegua, Marchigüe, Olivar, Palmilla, Peumo, Quinta de Tilcoco, Requínoa y Santa Cruz (1); además de dos casos de otras regiones.

Respecto de pacientes hospitalizados, se informó de 66 en la región a causa del virus, la mayoría de ellas (39) internadas en el Hospital Regional de Rancagua. En cuanto a personas con la patología activa, son 454 las personas en O’Higgins con COVID-19 activo.

El ministro de Salud, Enrique Paris, llamó a no bajar la guardia y hacerse los test pertinentes de modo preventivo: “Les pido a todas las personas que se testeen, aunque no tengan síntomas, recuerden que, por ejemplo, hoy el 27% de los casos confirmados son asintomáticos. En caso de presentar síntomas, es vital que asistan a un centro asistencial antes de 24 horas, se testeen y se aíslen hasta obtener el resultado de su examen, solo de esta manera protegerán a sus seres queridos y no pondrán en riesgo a la ciudadanía”.