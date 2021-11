Semana clave. El próximo domingo el país vivirá un nuevo proceso eleccionario y esta vez la mirada estará puesta en quién será la o el próximo Presidente de la República.

Pese a que en nuestra región la batalla se centrará en las elecciones de consejeros regionales, diputados y senadores, la mirada obviamente que se ubicará en dirimir quién ocupará la primera magistratura por los próximos cuatro años.

En las últimas semanas la campaña ha entrado en altos y bajos para todos los postulantes al sillón de La Moneda. Encuestas, validadas o no, han dado a conocer las preferencias del grupo de votantes que han sido encuestados y de acuerdo a eso la votación será reñida, dando paso a una segunda vuelta. Eso sí, hay poner en el tapete que en comicios anteriores, como para aprobar o no el inicio del proceso constituyente o para alcaldes y concejales, los sondeos previos estaban muy alejados de la votación real. Es más, para el plebiscito se señalaba que el margen entre el “apruebo” y el “rechazo” era mínimo, lo que no fue así. Por el contrario, la distancia entre ambos fue brutal en favor de la primera opción. De ahí que es menester decir que lo que ocurra el domingo es una incertidumbre, pero con posiciones aparentemente marcadas para dos opciones en particular. Eso según el pulso de la calle.

Ahora bien, ¿En qué estamos como región para este nuevo proceso? En materia de instrumentos para la elección, está todo ya coordinado por las entidades correspondientes. El espíritu cívico nuevamente se podrá a prueba. Los electores, pese a que el sistema es voluntario, concurrirán creo que masivamente a sus lugares de sufragio. ¿Superará en números a otras elecciones? Pregunta de difícil respuesta si tomamos en cuenta los últimos eventos.

En las municipales de 2012 votaron 364.198 personas; en las presidenciales, parlamentarias y consejeros regionales de 2013 el número llegó a 366.109; en las municipales de 2016 sufragaron 323.469 ciudadanos; en las presidenciales, parlamentarias y cores de 2017, 353.503; en la segunda vuelta presidencial de 2017 concurrieron a votar 381.885; en el plebiscito de 2020 participaron 387.523, y; en la constituyente, gobernador regional, alcaldes y concejales de este año acudieron 365.683.

Seguramente la cantidad de habitantes de la región que concurrirá el domingo al local donde fue sorteado lo hará en términos similares a esas cifras. El llamado, claro está, es a participar, a votar informado, a ejercer la democracia con tranquilidad.

Por: Ricardo Obando, Editor.