Por: Marco Enríquez-Ominami

¿Recuerdan cuánto se enojaba José Antonio Kast en los debates cuando un candidato le hacía bullying con su nombre? Le decía José y no José Antonio, y Kast se sulfuraba. Bueno, José Antonio Kast quiere quitar no solamente el nombre, sino que el reconocimiento a casi todo Chile. El idioma a las comunidades indígenas, el derecho a las mujeres, la infancia a los niños que delinquen, claro, si son pobres.

Si decirle José y no José Antonio lo enrabió, ¿cómo creen ustedes que se van a sentir los chilenos, y sobre todo las chilenas, si gobierna el país alguien que les quiere quitar el reconocimiento que han ganado después de décadas de lucha?

Kast no es estabilidad, es todo lo contrario. Y el Frente Amplio y el Partido Comunista no pueden seguir cayendo en su juego de responder a la ultra derecha con ultra izquierda. Prometiendo inestabilidad para hacer los cambios. Y menos, después desdecirse y pasarse al lado del gatopardismo, y declarar el amor a los dogmas neoliberales frente a los empresarios en la ENADE. A la ultra derecha debemos enfrentarla con una fuerza tranquila de cambio. Con firmeza, claridad, pero también con templanza.

Kast promete mano dura, pero eso no es estabilidad. Lo que Chile requiere es una Mano Justa. Aplicar justicia penal, pero también económica, ambiental, de género. Nuestra propuesta no es crecer, es Crecer con Dignidad. Es comprender que la gente está cansada de las protestas, pero que la rabia que hizo estallar todo en octubre de 2019 sigue ahí. Que la pandemia no ha terminado y que la gente necesita, y es de toda justicia, su 10%.

La gente necesita un gobierno como el nuestro, que entienda que es absurdo que sea la gente la que se endeude para hacer cumplir los derechos que debe cumplir el Estado. Si la educación es un derecho, que se endeude el estado y no la gente. Si la salud es un derecho, financiemos la salud con los recursos del Estado, y no de la gente. Si jubilar es un derecho, que sea el Estado el que se preocupe de sus mayores, y no ellos mismos, solos, ahora que debieran estar gozando y no trabajando a duras penas.

Estabilidad no es dejar de reconocer el derecho de las culturas. Es dar a la cultura un rol protagónico en el reconocimiento de las personas. No solamente como pueblos indígenas. También como consumo cultural. Los artistas construyen la identidad de los pueblos y la proponen a sus espectadores. Es ahí, en el teatro, en el cine, en la literatura, donde los jóvenes se conocerán a sí mismos. Por eso es que tomaremos medidas simples pero directas: pondremos 50mil pesos en el bolsillo de los jóvenes, directamente, para que consuman cultura.

Este es un proyecto de estabilidad porque es un proyecto de templanza, de justicia económica, ambiental, de género, pero también, de reconocimiento. De respeto. A eso le llamamos Crecer con Dignidad. Por eso, vota 6.