Como un “periodo clave”. Así define Esteban Valenzuela Van Treek lo que ocurrirá a partir de marzo, cuando los gobiernos regionales comiencen a pedir el traspaso de competencias al Ejecutivo para tener más potestades.

Y es que el Regionalista Verde no es un hombre ajeno al tema. Fue presidente de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y Regionalización en 2014, que sentó las bases de la agenda que hoy busca empoderar a las regiones.

De ahí que, asegura, pretende lograr un escaño en el Consejo Regional de O’Higgins por el territorio de Cachapoal 2, que involucra a las comunas de Rengo, Codegua, Coinco, Coltauco, Doñihue, San Vicente de Tagua Tagua, Graneros, Machalí, Olivar, Malloa, Mostazal, Quinta de Tilcoco, Requínoa, Las Carbas, Peumo y Pichidegua, para generar cambios que permitan avanzar al territorio.

“La región está entre las cuatro últimas en todos los ránkings y no nos merecemos eso. Los rezagos son enormes”, asevera. De ahí que en su diagnóstico aparezcan muchos temas pendientes a resolver en O’Higgins, como el transporte, el medioambiente, el buen uso de los fondos y la transparencia. “Hay que saber ser obrero de las causas, hacer una crítica constructiva y articular. No hemos usado nunca las potestades reglamentarias de los consejos regionales y hay algunas cosas que podrían hacer una gran diferencia”.

Con todo, es optimista respecto a lo que pueda ocurrir con la configuración del Consejo Regional y lo que ello pueda generar para futuros acuerdos. “Creo que nos va a ir bien, que vamos a tener más de un Core Regionalista Verde y así poder ser un bloque que articule otros sectores, para salir del clientelismo y lograr que la región haga políticas públicas”, apunta.

“Tenemos la escoba en transporte, medioambiente, pandemias sociales, se nos ha metido el narco. La región no opina, no genera una política con los Consejos Locales de Seguridad Ciudadana. Hemos tenido fiscales peleando entre ellos y otro con el Fiscal Nacional… en fin, hemos tenido bastante rezago”, comenta Valenzuela.

Los ejes

Algo transversal que aparece en los planteamientos del candidato a Consejero Regional, es que el Gobierno Regional debe hacer uso de sus facultades para solucionar los problemas que existen en la región.

“En el tema de transportes, hay que llegar a un pacto del Consejo Regional con el Gobernador y decirle no más al Ministerio de Transportes, que ha prometido demasiadas cosas en distintos gobiernos que aún no se cumplen ni se avanza en ellas”, asegura Valenzuela, ejemplificando con la doble vía en la Carretera de la Fruta y la doble vía a Coltauco.

“Hay un caos vial también en Rancagua y Machalí. Ahí hay cosas que hacer, como prohibir el paso de camiones entre las 07:00 y las 20:00, para cambiar la vida mientras todo se construye. También hay que ocupar la plata de los fondos espejo del Transantiago en proyectos. No hay un solo corredor de buses en nuestra región, y no solo en el eje Rancagua-Machalí, también hay problemas en Requínoa-Rengo, San Vicente. Hay un problema de movilidad donde es necesario poner foco y gastar las platas en fortalecer un transporte público mayor, apostando por la movilidad eléctrica y sin traer a los oligopolios de fuera de Chile”, puntualiza.

Respecto del medioambiente, uno de los puntos clave que menciona el académico de la U. de Concepción, es el uso del agua. “Tenemos que pactar con los productores reales, no con los especuladores. Hay que cuidar el agua. La región tampoco tiene un Plan Regional de Ordenamiento Territorial y tenemos que prohibir el cultivo en los cerros”, propone Valenzuela.

Aprovechar de forma responsable y respetuosa del medioambiente los espacios también surge como uno de sus ideales, con la construcción de parques-bosques en las bordes de los ríos. “Tenemos un espacio potente e inspirador en la región para desarrollar estas iniciativas, en el Claro, en la parte urbana de Olivar, en Rancagua, Coinco, Doñihue y Coltauco”, asegura.

Por otro lado, Valenzuela también apunta al empoderamiento social y apoyar la economía creativa mediante un impulso los Fondos de Innovación para la competitividad. “Ocupémoslos en la pequeña agricultura, en una academia regional de artesanos. No tenemos un festival de cine fuerte que tenga continuidad o en cómo convertimos la cultura en una industria, aparejada por ejemplo al turismo. Quiero lograr que el Gobierno Regional focalice mejor esos recursos”, señala el también Doctor en Historia Contemporánea.

“Hay un montón de cosas que tenemos que hacer política en serio y no las tenemos. No hay un Plan de Borde Costero Aprobado, no hay una regulación de transporte, tampoco para el tema de residuos y eso está en la ley, que los Gobiernos Regionales tienen esas atribuciones”, asegura Valenzuela. “Firmemos compromisos, direccionemos los recursos de los FIC y los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional. Es urgente que tomemos estas decisiones y todo esto con transparencia. Es básico que se transmitan las sesiones, las comisiones y se transparenten también los viáticos. Hay que terminar la chacota, es necesario que haya también un reglamento interno bien estricto”, sentencia.