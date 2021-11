Por: Camila González Villarroel.

Con tan solo 23 años, Nicolás Bisquertt ya ha representado a nuestro país en diferentes juegos paralímpicos, teniendo en marzo una nueva competencia, esta vez en Beijing. El estudiante de Ingeniería en la Universidad Católica ostenta el récord chileno en su deporte y quiere ir por más. Para muchos, esta puede ser una historia de superación, pues tras sufrir un accidente en moto hace 9 años atrás, no se quedó ahí, se esforzó por no dejar de hacer deporte, algo que lo apasiona y que hoy lo tiene en la elite del deporte mundial.

El joven deportista explica su desempeño y qué es lo viene para él en el corto plazo:

“Tuve un accidente en moto en 2012 y quedé con paraplejia. Decidí practicar esquí alpino por que fue un deporte que me gustó mucho. En los últimos juegos para olímpicos salí decimo tercero en descenso y ahora estoy trabajando para los juegos que se van a llevar a cabo en China en 2022 y estoy trabajando para intentar meterme en un podio”, comentó.

En relación a su desafío más cercano, como lo son los juegos paralímpicos en 2022, Nicolás señaló como ha sido su proceso de preparación y qué es lo que le da de este. “Para prepararme, estuve entrenando toda la temporada en Chile, desde julio hasta septiembre en los centros de sky de Santiago y después de eso empecé con entrenamientos físicos, pero ahora me encuentro lesionado por una quemadura, por lo que tengo que estar en reposo. Cuando me sane, me voy al hemisferio norte a Europa para seguir entrenando y ya irme en marzo a China”, dijo.

Algo desconocido es la existencia del Team Visa, un grupo que componen variados deportistas de elite mundial, en el que reciben diferentes apoyos. Visa, es patrocinador de los juegos Olímpicos y Paralímpicos desde hace 35 años y el joven deportista es parte de él, comentando de qué se trata. “En Team Visa somos un grupo de 500 atletas aproximadamente que nos brinda ayuda de diferentes formas como por ejemplo redes sociales, publicidad, medios, etc para poder desarrollarnos lo mejor posible como atletas y que todo lo que hacemos se de a conocer”, sostuvo.

Algo que muchos podrían imaginar es que al sufrir un grave accidente es decaer, pero por el contrario, Nicolás sacó más fuerzas y trazó de forma clara sus metas. “Para mi dejar de hacer deporte nunca ha sido una opción, lo más importante para mi por sobre todas las cosas es hacer deporte. Mis metas de acá en más es mantenerme en el mejor nivel mundial y poder dejar a Chile lo mejor parado en todas las carreras que me toque competir”, aseguró.

Finalmente, el practicante del esquí alpino destacó lo que significa para él el poder vestir la camiseta de nuestro país en todas las competencias mundiales. “Para mi es un orgullo representar a Chile en los Juegos Paralímpicos de China. En lo personal, es muy satisfactorio que me hace muy feliz porque me encanta competir”, cerró.