Luego de dejar en el camino a Deportes Rancagua en una llave que culminó con un marcador global de 3-2, el elenco de Chimbarongo FC ya tiene rival para los cuartos de final de la Tercera División B.

Los pupilos de Guillermo Pérez se medirán en encuentros de ida y vuelta frente a Tricolor de Paine. Es más, la dirigencia de la competencia ya informó de la programación a todos los clasificados, y en este caso el primer duelo entre ambos equipos se jugará el sábado a las 18.30 horas en el estadio municipal de Paine.

En tanto, los otros cruces tendrán en cancha a: Aguará (La Reina) vs Cultural Maipú; Malleco Unido (Angol) vs Colegio Quillón, y; Unión Compañías (La Serena) vs Municipal Ovalle.

Cabe señalar que los duelos de revancha se jugarán el fin de semana del 27 y 28 de noviembre y allí se conocerá a los semifinalistas de la temporada.