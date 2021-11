Por: Ximena Mella Urra.

Uno de los congresistas que deja en marzo su cargo es el senador Alejandro García-Huidobro (UDI) quien desde el principio ha demostrado su apoyo al candidato presidencial Sebastián Sichel, a quien vio como el ganador del último debate presidencial televisado este lunes.

Después de verlo por televisión, asegura que su candidato es el más sólido de todos ya que el debate tuvo de dulce y agraz. “Él (Sichel) pudo dar a conocer las propuestas fundamentales en un proyecto de gobierno serio y equilibrado. Todos los análisis dicen que fue el gran triunfador del debate y que sin duda será el candidato de centro y centro derecha a la segunda vuelta”, explicó. “Creo que a segunda vuelta pasarán los dos ganadores de las primarias”, agregó refiriéndose al candidato Boric.

El parlamentario saliente espera para este domingo, una gran participación de los votantes y cree que la cantidad de personas que vieron el debate este lunes (más de 40 puntos de rating) es un presagio de ello. “Espero que sea una convivencia democrática respetuosa que no tengamos situaciones que no hablen bien de nuestra democracia, porque tengo fe que en Chile Vamos tendremos tres diputados al menos en el distrito 15, y dos en el 16”, aseguró, “porque la lista que tenemos es muy fuerte”.

APOYO REGIONAL

A su juicio, “hay muchos candidatos hoy, por ejemplo, al parlamento, que están más preocupados de su propio proyecto que del proyecto país”. Por tal motivo, García-Huidobro destacó a Ramón Barros, candidato a senador a quien le entrega su apoyo eleccionario, ya que “desde el primer día está trabajando por Sichel y ha mantenido una sola línea desde el primer día. Además me apoyó cuando estuve fuera por enfermedad, y realizó el trabajo territorial en el distrito 16”, indicó aseverando que él será el próximo senador de su coalición para la región de O’Higgins. “Lo importante es el proyecto colectivo de un Chile más justo, más humano y que busque el bien común. Él llevará adelante esta bandera de la unidad que hoy es tan necesaria”.

Su predicción es que “Natalia Romero (Distrito 15) será una gran diputada joven que se entregará por entero a su trabajo en el parlamento. Y tengo mucha fe y convención en que los diputados Diego Schalper y Juan Masferrer obtendrán una alta votación”, añadió.

Al mismo tiempo aseguró que esta es la elección “más importante que vamos a tener posiblemente en este siglo para adelante y por lo tanto se definen proyectos de trabajo y unidad y otro socialista que lo único que hace es destruir todo el esfuerzo que se ha hecho a través de los años, por personas con distintos colores políticos e independientes”.

El saliente senador dijo que no optó a ser nuevamente candidato porque después de ser cinco veces elegido diputado y una vez senador, “uno debe entender que debe entregar esta posta a personas que han trabajado en contacto directo con la gente”.

En tanto adelantó que seguirá ligado al servicio público. “Me encantaría trabajar en una fundación que ayude a los niños discapacitados, o en la rehabilitación de drogas, o me encantaría trabajar con Eduardo Soto (ex alcalde de Rancagua) para apoyar a los alcaldes y concejales en nuevos liderazgos, etc. Se me abren muchas expectativas. Soy feliz y muy agradecido del honor que me dio mi región y Rancagua de haber sido su representante”, culminó Alejandro García-Huidobro.