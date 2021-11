Por: Ximena Mella Urra.

Tras 32 años como parlamentario-cuatro periodos como diputado y dos como senador en la Región de O’Higgins-, el socialista Juan Pablo Letelier, deja en marzo su oficina en Valparaíso.

Por eso no dejó pasar la oportunidad de analizar el actual escenario político. El parlamentario cree que a medida que se acerca la elección de este domingo, los programas de los candidatos van adquiriendo mayor peso “y por eso las personas deben conocerlo. También se va viendo quién tiene mayor capacidad de gobernar, lo que no se ve solo en el discurso o en el programa, sino en sus habilidades. Por eso, los debates son muy importantes y necesarios para ir conociendo sus fortalezas y debilidades. El de este lunes fue muy clarificador y es evidente que el gran perdedor fue Kast al ver que no conoce su propio programa”, dijo Letelier enunciando lo visto en el último debate presidencial realizado este lunes por televisión.

“Chile está en un momento especial con el proceso constituyente y necesitamos un gobierno que coayude en este proceso. Chile está redefiniendo sus ejes y su pacto social en un sentido más amplio. Esto requiere de gobernantes que acompañen ese proceso. Por eso apoyo a Yasna Provoste y lo que pase en primera vuelta está por verse, pero siempre apoyando la propuesta de centro izquierda”, explicó.

Para este domingo, el senador de la región espera que la ciudadanía participe, pero no niega que se siente algo defraudado en las cifras de las últimas elecciones realizadas en el país. En el plebiscito de octubre del año pasado recuerda que solo votó la mitad de las personas que podía votar, “por eso me gustaría que el voto fuese obligatorio y que las personas comprendieran que el ciudadano posee ciertas obligaciones colectivas”, aclaró seguro de que será una jornada democrática, transparente y tranquila, sin problemas ni polarizaciones.

Personalmente, Letelier culmina un largo proceso representativo como diputado y senador de la región, por lo cual dice sentirse agradecido y honrado, por lo que ahora verá donde seguirá su labor pública. “Ahora espero que los candidatos electos tengan la voluntad de seguir el compromiso con el territorio intensa con un trabajo legislativo comprometido”, finalizó.

CORES

Sobre la elección de Consejeros Regionales, Juan Pablo Letelier valora el proceso, pero también cree que es donde hay menor conocimiento de ellos debido a la gran cantidad de nombres en la papeleta de este domingo.

Junto con lo anterior, destacó el papel que esta autoridad juega a nivel local. “Sin duda que ellos cumplirán un papel fundamental, no solo en asignar los recursos para la región acompañando al gobernador en su plan de gobierno regional y descentralización, sino que también estarán donde la regionalización significará una mayor atribución y un mayor presupuesto. Por eso es importante que tengan una mirada más amplia del territorio y de lo que deben hacer los gobiernos regionales. Ellos serán muy importantes para perfilar a O’Higgins como una potencia agroalimentaria y con una economía circular”, manifestó el senador, y por eso entrega su apoyo a Mauricio Valderrama, a Ximena Nogueira, a Alejandro Pérez Oportus, Juan Salas, Jacqueline Jorquera, Cristina Marchant o Juan Carlos Labbé para integrar el Gobierno Regional en el próximo periodo.

En cuanto a la elección parlamentaria, dice que la mayor formación, calle, sabiduría y comprensión la tiene Natalia Sánchez, candidata a diputada a quien entrega su apoyo, “ya que puede aportar mucho a la región. Y estoy con Juan Luis Castro para el cupo a senador. Ellos pueden sumarse a este elenco de muy buenos candidatos a Cores que estamos apoyando”.