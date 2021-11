Por: Patricio Miranda Humeres.

A solo unos días de que las Fuerzas Armadas tomen control de los colegios que servirán como locales de votación, una resolución de la Seremi de Educación no cayó bien en el profesorado.

El documento, fechado este martes 16 de noviembre y que fue compartido con la comunidad educativa el miércoles 17, señaló un cambio en las reglas a las que los docentes no solo estaban acostumbrados, sino que también a las que, en algunos casos, les habían sido informadas la semana pasada.

Y es que, como es costumbre, durante los días previos y el día posterior a los comicios, se suspenden las actividades académicas en los establecimientos educacionales que forman parte del proceso electoral.

Sin embargo, reclaman los docentes, la resolución de la autoridad los obligará, ante la imposibilidad de ocupar su espacio de trabajo, a realizar las clases desde sus propias casas de forma remota.

“Esto es una arbitrariedad muy grande que no corresponde. La misma ley señala que cuando los colegios están ocupados, los colegas quedan en libertad de acción. El trabajo desde la casa no corresponde, si no está el lugar físico para hacer nuestras clases, no tenemos por qué ir a nuestros hogares, con nuestros insumos a hacer las clases”, afirma Verónica Díaz, presidenta regional del Colegio de Profesores.

Samanta Jorquera, tesorera e integrante del directorio, sostuvo que “es una situación única en el país. Han llegado distintas resoluciones exentas, sin embargo la particularidad de la que llega a la región es que viene con un apellido que está fuera de toda normativa y esa es darle el carácter de suspensión de clase presencial, cuando dicha suspensión de acuerdo a la normativa, leyes existentes y la historia, siempre ha sido sin ninguna forma de ejercicio o trabajo docente”.

En esa línea, tanto Jorquera como el resto del directorio plantearon que la resolución tiene el carácter de “ilegal” y pusieron de relevo las dificultades que han tenido para sostener encuentros y conversaciones con el seremi de Educación, Felipe Muñoz.

“(Con la resolución) Se ha creado una figura nueva que está sobre la ley existente, que es la Ley General de Educación, y se señala que los profesores pueden llevar a cabo el ejercicio docente desde sus hogares y para nosotros es complejo, porque ya lo hicimos durante dos años, condición que tampoco estaba bajo la ley, pero que accedimos porque entendemos que tenía que seguir el vínculo educativo con nuestros estudiantes”, asevera Jorquera.

“En esta ocasión, este seremi de Educación ha hecho algo que atenta contra los trabajadores con un actuar bastante patronal, que crea una figura no legal que no se sustenta. Además de eso, ni siquiera tiene la decencia de sentarse a discutir elementos jurídicos de esto, porque se niega a recibirnos como dirigentes”, acusa la dirigenta.

De hecho, desde el directorio señalan que intentaron contactar al seremi Muñoz en reiteradas oportunidades, dada la poca anticipación con la que se dio a conocer la resolución, pero que no tuvieron respuesta. Tampoco lograron encontrarlo en su oficina.

“No nos dio espacio para solucionar con él este problema, porque esto es una ilegalidad. No es que no queramos trabajar, pero se está normalizando que como profesores pusimos a disposición de la educación nuestros recursos propios, incluso nuestro hogar. Y ahora lo normalizan como que es nuestra obligación y eso no corresponde”, complementó la presidenta del Magisterio, Verónica Díaz.

Víctor Cuadra, prosecretario regional, secundó el punto y puso el foco en las diferencias y el negativo clima que esto produce en las comunidades escolares. “Hemos acudido a la seremía y él sencillamente no existe. Con esto obliga a las comunidades a negociar sobre lo que hay y queda a voluntad de cada sostenedor. Algunos estarán haciendo las clases viernes y lunes, mientras que otros van a dejar enviada una actividad o una cápsula. Entonces se crean conflictos que no deberían existir”, postula Cuadra.

Consultado el seremi de Educación Felipe Muñoz, señaló que “a esta altura del año, resulta evidente y necesario hacer todos los esfuerzos para recuperar los aprendizajes que nuestros estudiantes han perdido a causa de la pandemia. En vista que varios colegios son locales de votación nos parece lógico evitar que su proceso educativo se vea nuevamente interrumpido, por lo que la mejor alternativa es mantener las clases online. No se entiende que el Colegio de Profesores sea el que se oponga a mantener la educación que los niños necesitan”.