Este 20 de noviembre 2021, Naciones Unidas celebra el Día Universal de la Infancia, lo que recuerda la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, la que luego de décadas ha podido ser conocida desde que se acordó el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño, 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento es obligatorio para los países que la han firmado.

La apuesta mundial ha sido que se proclamen, conozcan, reconozcan y respeten los Derechos de Niñas, Niños y Niñes (NNN). Se podrían identificar también las dirigidas a considerar sus derechos a ser considerado/a/es como personas que si tienen voz y que no siempre se les señale como en un permanente estar en tránsito para crecer e integrarse socialmente o constituirse en adulto. Los niños, niñas y niñes, no son personas inacabadas. Concepciones creadas a partir de las miradas del adultocentrismo, que es una construcción social que opera una matriz sociocultural que ordena –naturalizando – lo adulto como lo potente, valioso y con capacidad de decisión y control sobre los demás, situando en el mismo movimiento en condición de inferioridad y subordinación a la niñez, juventud y vejez (Duarte, 2012).

Vistas así, las relaciones de niños, niñas y niñes se subordinarían al mundo adulto, las que señalan poder de un adulto/a sobre sus vidas, lo que no se presenta aisladamente, sino que forma parte de un sistema de dominio, traducido en sentirse como el dueño/a de esas vidas. También, es importante señalar que al referir este concepto no se pretende hacer un cuestionamiento al valor de quienes son adultos que cuidan y protegen a los NNN, se trata de profundizar en la búsqueda de formas distintas de “acompañarles en su proceso de exploración y búsqueda, reconociendo en ellos su imaginario, analizar sus nuevas perspectivas, apreciar su intelecto y creación y, en definitiva, respetar su condición de persona, y no imponer arbitrariamente una forma de hacer y pensar, basándose únicamente en la edad como argumento” (Silva y Vásquez, 2021).

Esta es una invitación a situarnos desde “nuevas formas de ver la niñez y juventud”, lo que supone un desafío en las pautas culturas adultocéntricas, con el fin de legislar bajo una nueva visión de los niños, las niñas, les niñes y jóvenes. Es el momento en nuestro país.

Julia Cerda Carvajal.

Académica Trabajo Social UTEM. Encargada Centro Familia y Comunidad UTEM.