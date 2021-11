Por: Camila González Villarroel

Una tónica a nivel país ha sido el aumento de casos de Covid-19 en las últimas semanas, por lo que la vacunación con la dosis de refuerzo ha sido un tema importante para las autoridades, haciendo un constante llamado a acudir a los centros de inoculación para que los números no sigan aumentando, lo que significaría volver a tomar medidas que nos quitarían libertades. En el reporte diario de la jornada, se informó de 2.679 casos a nivel nacional, de los cuales 69 corresponden a la región de O’Higgins. Del total, 1.784 personas presentaron síntomas, mientras que otras 656 no los tuvieron, dejando un saldo de 239 test PCR positivos que no fueron informados.

En cuanto a la situación comunal, el desglose de contagios en las últimas 24 horas se hace de la siguiente manera: Pichilemu (9 casos), Rancagua (8 casos), Machalí, Navidad y Rengo (7 casos), San Fernando (6 casos), Las Cabras (5 casos), Chépica, Doñihue y Quinta de Tilcoco (3 casos), Graneros y Peumo (2 casos), Marchigue, Mostazal, Peralillo, Pichidegua, San Vicente y Santa Cruz (1 caso) y otras regiones 1 caso.

Otros índices como la tasa de positividad, que llegó a un 2,4% en la jornada, un porcentaje no menor, que se traduce en la toma de 2.920 exámenes PCR, una cifra promedio en lo que va de la pandemia. Lamentablemente, desde el DEIS se informó que 30 personas fallecieron producto de enfermedades asociadas al virus.

Otro número que es importante es el de la cantidad de hospitalizados en los diferentes centros asistenciales de la región, destacando por su cantidad de pacientes los siguientes: Hospital Regional de Rancagua (40 pacientes), Clínica Fusat (4 pacientes), Hospital de Rengo (6 pacientes) y Hospital de San Fernando (4 pacientes). Ligado a la cantidad de hospitalizaciones está la ocupación de camas UCI, que según las estadísticas hay 212 disponibles para el uso, sin menospreciar de qué región sean los pacientes.

En relación a la cantidad de casos con patología activa, es decir, que se encuentran contagiando el virus, en la región de O’Higgins hay 414 personas, siendo las siguientes comunas las con mayores números: Rancagua (122 personas), Pichilemu (38 personas), Machalí (26 personas), Rengo (23 personas), San Fernando (22 personas), Las Cabras (22 personas) y San Vicente (17 personas).

Finalmente, desde el Ministerio de Salud se recuerda a la comunidad que existen las residencias sanitarias, las que están preparadas para recibir a quienes se encuentren con el virus y por diversos motivos no puedan mantenerse en sus hogares. A nivel nacional, existe una ocupación de un 65%, es decir que hay disponibles 1.391 camas para quienes las necesiten.