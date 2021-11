Por: Fernando Ávila F.

Fue en la comuna de Rancagua, Avenida Salvador Allende, donde carabineros de la SIP de la Tercera Comisaría luego de un comunicado de la Central de Comunicaciones, en cooperación con la SIP de la Primera Comisaría, llegan hasta la Villa Luna, donde individuos se movilizaban en un vehículo Nissan Qashqai y, según lo informado, estarían realizando disparos.

Se comenzó a realizar fiscalizaciones dando con el vehículo encargado, realizando un seguimiento a distancia logrando interceptarlo en Avenida Salvador Allende con Avenida Central. Al fiscalizar el automóvil, en este viajaban tres individuos, entre ellos una mujer adulta y dos menores de edad de 16 y 17 años, con antecedentes policiales, pero sin órdenes vigentes, no encontrando ningún arma de fuego.

Pese a ello, al verificar el chasis del vehículo, este no coincidía con la patente que portaba, logrando establecer que mantenía encargo vigente por robo desde el 19 de octubre de este año en la ciudad de Santiago.

No se informó de personas lesionadas ni denuncias por daños debido a los supuestos disparos que se habrían hecho desde el vehículo. En tanto, el Fiscal de turno dispuso que los tres imputados pasaran a control de detención y el vehículo entregado a su propietario.