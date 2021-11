Fernando Ávila Figueroa

Desde muy temprano se notó gran movimiento en los diferentes locales de votación de la comuna de Rengo. Al igual que en otras oportunidades, este sector de la región cuenta con gran cantidad de locales, tanto en el centro urbano con en los alrededores, lo que hace que los electores se desplieguen y no se produzcan aglomeraciones Pero, en esta elección, al contrario de las otras que se han realizado este año, en todos los recintos el flujo de gente fue constante, largas filas para poder votar, incluso en la Escuela Luis Galdames a eso de las 11:00 de la mañana gran cantidad de gente estaba apostada en el frotis del recinto sin poder ingresar. La respuesta de la delegada fue que no podían ingresar más de diez personas por mesa, para así respetar los aforos. Pese a ello la molestia de la gente era evidente al no poder ingresar al recinto.

En otros recintos como el Colegio La Paz, la jornada se inició con normalidad, también con filas y flujo constante de personas. Allí su delegada, Sara Estrada, indicó que a eso de las 08:40 de la mañana tenían el ciento por ciento de las mesas constituidas, incluso destacó que adultos mayores a las 08:00 de la mañana habían llegado a votar, lo que a su juicio demuestra la educación cívica que poseen, al contrario de la juventud.

Agregó que se cumplieron con todos los protocolos Covid, sin que se originaran mayores inconvenientes, entregando por ejemplo las recomendaciones a los apoderados de mesa que desde temprano se hicieron presente en este lugar de votación. También destacó que hubo una fila especial para los adultos mayores, para así facilitar el acceso, permitiendo que la salida la realizaran por el mismo lugar por donde ingresaron.

Labor importante también es la que cumple La Cruz Roja, es así como en dos locales de votación voluntarias se encontraban prestando sus funciones ante la eventualidad de una emergencia. Esto teniendo en cuenta la alta temperatura que se registró este domingo. La voluntaria, María Teresa Brito, dio a conocer que como cada elección ayudan a la comunidad, ya sea con frio o calor. Durante la mañana no habían tenido mucho trabajo, ya que solo una persona había acudido a tomarse la presión, recomendando que lo mejor era que la gente llevara agua para hidratarse y, que ojalá, los adultos mayores fueran temprano para evitar descompensaciones.

En otras comunas, como Requinoa, también hubo una masiva jornada, por ejemplo, el liceo Polivalente de Requínoa en su área básica se presentó por primera vez como local de votación. Allí se instalaron las mesas números 13 a la 23 y la mesa 37. Desde temprano llegó la comunidad hasta este recinto, también con filas desde temprano, por lo que el trabajo del personal militar y facilitadores se preocuparon de ordenar el ingreso para luego buscar su respectiva mesa. Este nuevo local de votación provocó que a varias personas les costara buscar su nuevo lugar para emitir su sufragio, por lo que la recomendación era revisar en la página del Servel donde a cada uno le correspondía.

En estas elecciones en la región la Seremi de Trasportes dispuso de 141 servicios de transporte gratuito que portaron el letrero respectivo en 27 comunas de la región. Los recorridos gratuitos de transporte público permitieron la conectividad de ciudadanos de zonas más apartadas con los centros de votación, como por ejemplo en Paredones, Coltauco, Lolol y Litueche. Los Inspectores llegaron a lo largo y ancho del territorio regional con el fin de que los servicios de transporte público gratuito estuviesen funcionando como estaba previsto para la jornada.

