Con el 5,79%, la candidata independiente de Convergencia Social, Marcela Riquelme, declaró que “recibo este logro con mucha humildad, con mucha esperanza y mucha responsabilidad con la ciudadanía, con los que me han elegido y con los que no me han elegido, porque tenemos que representarlos a todos. Bajo esos principios es como vamos a llevar a cabo esta ardua labor, se nos viene una pega difícil, estamos frente a una segunda vuelta que es bastante radical”, dijo.

La diputada electa agregó que “Vamos a hacer más de lo que hemos venido haciendo a lo largo de toda mi carrera profesional, pero ahora con una responsabilidad encima que es representar a toda una ciudadanía que quiere y necesita ser representado”.