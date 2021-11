Los resultados que dejaron la elección del domingo no necesariamente son sorpresivos, si es que consideramos como sorpresa algo inesperado. Las autoridades electas y quienes pasaron a segunda vuelta fueron más o menos quienes en el ambiente se mencionaban como posibles ganadores. En este sentido solo la votación del Partido de La Gente y de su candidato presidencial Franco Parisi.

Pero sí llamó la atención las largas filas para votar, el calor y la pandemia no fueron impedimento para que la gente se volcara a sus recintos de votación, logrando a nivel nacional una cifra de sufragios alta, la más alta en los últimos años. En comparación a la última gran elección, la que se llevó a cabo en mayo de este año, los asistentes llegaron a 6.472.470, mientras que durante la jornada de este domingo alcanzaron a ser 7.115.590, número que es el más alto desde el año 2013.

En cuanto a los dígitos regionales, hubo comunas que tuvieron mayor participación, pero ninguna superó el 60% de asistencia a los recintos de sufragio. A pesar de lo anterior, fueron Machalí (53,89%), Graneros (50,18%), Pichilemu (50,91%) y Requínoa (50,49%) quienes se quedaron con las primeras mayorías. En la vereda del frente, están quienes tuvieron la más baja participación, recayendo en Chépica (37,57%), Pichidegua (40,87), Santa Cruz (43,15%) y Marchigue (43,36%).

Javier Macaya, Juan Luis Castro y Alejandra Sepúlveda serán los nuevos representantes de la sexta región en la cámara alta, una situación que dejó más de un análisis, pues por momentos, el diputado del partido socialista estaba quedando fuera del senado y Pablo Dintrans estaba ocupando su escaño, todo esto por la gran cantidad de votos obtenidos por la representante de Apruebo Dignidad.El médico, aunque figuraba a nivel regional con un 15,15% de las preferencias, la alta votación de Sepúlveda estaba arrastrando a Dintrans. Finalmente, el doctor se quedó con un 20,75% de las preferencias en su distrito, el 15, porcentaje que en el 16 disminuye a menos de la mitad, llegando solo a un 7,34%.

Así Alejandra Sepúlveda, se convirtió en la primera mujer en representar a la región en la Cámara Alta desde la vuelta a la democracia. En los años 70 del siglo pasado ya hubo una senadora socialista por nuestra zona María Elena Carrera.

Al mismo tiempo, hasta las últimas horas de la noche existió incertidumbre en torno a quienes serían las figuras que ocuparían los 9 escaños en la cámara de diputados pertenecientes a los distritos 15 y 16 de la región de O’Higgins.

El Pacto Social fue quien se llevó la mayoría de los votos, quedándose con un 32,52% de las preferencias, seguido muy desde atrás por el pacto de Apruebo Dignidad, que logró un 16,84%. Es bajo esto, que la izquierda fue una amplia ganadora en la región al momento de elegir a los diputados.

En el distrito 15, la primera mayoría fue para Raúl Soto, quien consiguió un 27,76%, arrastrando a Marta González, que en dicho distrito solo tuvo un 0,99% de las preferencias. No muy distinto fue lo que pasó en el distrito 16, quien tuvo como primera mayoría a las listas de Pacto Social y Apruebo Dignidad, pero no fueron sus representantes quienes obtuvieron la mayor cantidad de sufragios, sino que fue la representante de Renovación Nacional, Carla Morales, quien se quedó con su cupo en la cámara baja gracias al 11,83% de las preferencias.

Así las cosas cabe preguntarse una vez más si fue correcto cuando se decidió eliminar el sistema binominal instaurar el difícil sistema proporcional D´Hont, ya que tal como ha quedado demostrado, finalmente se vota más por la lista que por la persona. Y que es muy difícil que un independiente fuera de lista sea electo, bien lo sabe Marcela Riquelme que como candidata constituyente queda fuera pese a tener la mayoría individual y en esta ocasión al ir en un cupo del Frente Amplio, es decir con compañeros de lista, logra ser electa.

También queda pendiente entender como se pasa de una elección de Constituyentes y de gobernadores regionales al triunfo regional en primera vuelta de Jose Antonio Kast.

La respuesta es más compleja que un simple enunciado, pero lo dejaremos explicitado simplemente como apertura hacia un necesario análisis. Primero que el llamado estallido social fue real, fue la explosión de una gran acumulación de rabias acumuladas, pero no fue un giro a la izquierda. Miles marcharon manifestándose por cientos de dolores, pero no bajo un único estandarte. Que los cambios son necesarios, pero con tranquilidad y algo finalmente que por lo obvio es mucha veces olvidado. Que nadie es dueño de los votos y que no hay cambio profundo que sea capaz de ser permanente si no es fruto de un amplio acuerdo.

Luis Fernando González (subdirector) / Camila González (periodista)