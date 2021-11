El martes el Concejo Municipal aprobó por unanimidad solicitar al Tribunal Electoral Regional (TER) la destitución de la exjefa comunal a raíz de un episodio ocurrido el año pasado, donde al término de una sesión y en medio de una discusión, se levantó de su asiento y propinó un empujón al concejal Juan Carrasco.

Silva acusa una “persecución personal de hombres contra una mujer” y asegura que recurrirá a los Tribunales de Justicia. Carrasco, en tanto, plantea que existió “una agresión sistemática verbal y física de la (ex)alcaldesa” no solo en contra de él, sino que también hacia funcionarios.

Por: Patricio Miranda Humeres

Fue en una agitada sesión del concejo municipal el año pasado, cuando Ana María Silva era alcaldesa de la comuna de Codegua y presidía la instancia, cuando una acalorada discusión tuvo lugar.

Era plena pandemia y el concejal Juan Carrasco cuestionó reiteradas veces el actuar de la jefa comunal respecto a la falta de insumos para los escolares de la comuna para poder conectarse a las clases virtuales, lo que fue tensionando el desarrollo de la reunión.

De ahí que al término de la sesión, cuando el concejal le criticara a Silva la compra de un computador de $800 mil pesos vía trato directo.

“¡Bueno y qué le importa a usted señor, hasta cuándo me va a molestar! Y me compro uno de $3 millones si quiero”, contestó ofuscada la entonces alcaldesa, quien acto seguido solicitó que el resto del concejo la defendiera “ante los ataques de este caballero”.

La respuesta de Carrasco (“Déjese de hacer show”) sacó de sus casillas a Silva, quien se levantó de su puesto y propinó un empujón al concejal.

Fue a raíz de aquel episodio, que el actual concejo municipal, donde Silva hoy ejerce como concejala y Carrasco fue reelecto en el mismo cargo, decidió, por votación unánime, solicitar la destitución de Silva, luego de recibir la respuesta de los sumarios de Contraloría frente al tema.

Con todo, previo a la votación, el concejal Carrasco solicitó que se enviaran al ente fiscalizador otros antecedentes para complementar la presentación del caso. “La malversación de fondos descubiertas en materia de educación, es una causa que está abierta. Por lo tanto administrativamente está comprobado el hecho. No hubo Pladeco durante muchos años, tres, y la ley establece que eso también es notable abandono de deberes”, postuló. “Considero que esos documentos debieran adjuntarse a esta causa (…). No es una cosa puntual, sino que un actuar reiterado ante este tipo de situaciones”.

La moción fue respaldada por los demás concejales y el mismo alcalde de la comuna, José Flores.

Concejal Juan Carrasco:

“La señal es súper clara. Podemos tener miles de diferencias, pero jamás podemos llegar a la violencia”

A un año del incidente del que fue protagonista, el concejal Juan Carrasco asegura que ya ni siquiera tenía expectativas frente al reclamo que había elevado tras la agresión.

“Había perdido las esperanzas de que Contraloría se pronunciara favorablemente”, reconoce. “Considero que en algo se está haciendo justicia. Lo importante es que esto es una señal”.

Así, Carrasco destaca la unanimidad que tuvo el concejo para aprobar la solicitud de destitución de la exalcaldesa y hoy concejala Silva, pese a las distintas fuerzas políticas que lo integran: “La señal es súper clara. Podemos tener miles de diferencias pero jamás podemos llegar a la violencia”.

En esa línea, el concejal es crítico respecto de los dichos de Silva tras conocerse la decisión del concejo. “En sus palabras y dichos no noto ni una pizca de arrepentimiento. Ni siquiera con esto que estableció la Contraloría hace un mea culpa ni mucho menos. Ella insiste en que esto es algo manipulado o una especie de montaje y ahí ella demuestra su personalidad. Sus declaraciones lo dicen todo”, sostiene Carrasco.

De hecho, la exalcaldesa sostiene que ella también fue víctima de violencia y persecución, incluso a través de páginas web y redes sociales que, dice, se creaban solo con el afán de insultarla. Silva también deja entrever que quienes estarían detrás de esos sitios serían integrantes del concejo y sus simpatizantes.

“Nosotros muchas veces le pedimos en el concejo que se querellara por esas páginas, pero nunca tomó la decisión. Siempre le dijimos que demostrara con pruebas que nosotros la habíamos agredido, que la tratamos mal. Es más, nosotros y particularmente yo, que pedíamos e incluso filmábamos los concejos de forma clandestina porque ella no dio ninguna instancia para que se pudieran grabar y transmitir”, acusa Carrasco.

“Ella quería mantener al concejo alejado de la ciudadanía, porque ahí pasaban cosas. Esa misma grabación (donde lo empuja) dilucida algo que era pan de cada día en Codegua, la agresión verbal, física y sistemática de la alcaldesa no tan solo en contra mía, sino que también a funcionarios. Ella tiene un currículum en esta materia”, asevera el concejal.

Ana María Silva, exalcaldesa y concejala:

“A mí me da lo mismo lo que haga le concejo, no me interesa. Voy a recurrir en contra de la Contraloría”

Pese al revuelo que ha causado el reflote del episodio del empujón y la decisión de solicitar destituirla, Ana María Silva asegura estar bien, tranquila y sentirse “súper respaldada” por mensajes de apoyo que le habrían llegado.

La concejala, además, cuestiona a Carrasco. “Esto ya pasó del tema político y es una persecución personal de hombres contra una mujer ¿Cómo un concejal que me insultaba todas las sesiones de concejo, sacándome hasta la madre, puede decir que soy yo la violenta? Esto no se va a quedar así, me voy a ir a los Tribunales de Justicia”, adelanta.

En esa línea, Silva asegura que “ellos (el concejo) nunca leyeron el sumario, me juzgaron en una corte marcial. Allí queda claramente establecido que yo me defendí. Y tiene un error tan grande el sumario, que dice que yo lo agredí en sesión de concejo y no fue en sesión, porque ya había terminado. El fiscal pidió que yo quedara sin ninguna sanción, es la Contralora la que se equivoca y contra ella voy a recurrir a la justicia”, puntualiza.

Respecto a la votación para solicitar su remoción, Silva es clara. “A mí me da lo mismo lo que haga el concejo, no me interesa. Voy a recurrir en contra de la Contraloría por falta de Derechos Fundamentales. Lo que haga el concejo me tiene absolutamente sin cuidado, que hagan lo que quieran, les regalo el cargo si quieren, porque ellos tienen que darle explicaciones a la comunidad, no yo”.

¿No siente que decir que regala el cargo es una falta de respeto al electorado, a esa gente que fue a las urnas a votar por usted?

“Es que es tanto el bullying, he soportado tanto… lo único que quieren es que yo me vaya. Me cuestionaron el otro día hasta que fui a votar (por estar con licencia médica). Lo único que hacen en todas las sesiones del concejo es hablar de mí. Eso no es normal. Pedí una audiencia con Sergio Micco (director nacional) de los Derechos Humanos, porque esto ya trascendió de lo normal.

Y yo emplazo a los concejales de Codegua, que hablan de la violencia, a que se pronuncien por la querella donde fue formalizado el alcalde hace tres viernes atrás, por violencia intrafamiliar”.

¿Y no hay alguna autocrítica de su parte respecto a perder el control y llegar a la violencia física?

“A ver, perdón. No fue violencia física. Cuando esto pasó yo hice un video donde pedí disculpas públicas a la comunidad, diciendo que me había exaltado ante tantos y permanentes ataques. Toda la gente me ha dicho que por qué no me paré y le di un combo, porque le están dando tanto color a la cuestión.

Esto es un show para tratar de seguir desprestigiándome, después de la violencia que ejercieron durante cuatro años mientras fui alcaldesa e hicieron páginas de Facebook donde me trataron de lo peor. Entonces nada de lo que ellos digan me sorprende”.