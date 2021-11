Ser o no ser he ahí el predicamento, esa traducción libre del texto de Hamlet puede ser la raíz de la gran mayoría de las dificultades que hoy como país enfrentamos y que quedaron de manifiesto primero con el “estallido social”, y que más claramente se manifestaron durante la pandemia. Dolores, desigualdades y problemas que a un día de una segunda vuelta electoral aún siguen presentes.

Ser o no ser, ser sometido, ser abusado o no serlo es una de las interrogantes que buscan respuesta, al mismo tiempo otra pregunta relacionada con la anterior es ser o no ser violento, pero incluso antes de esa reflexión cabe preguntarse qué es ser violento. Violento es quien saquea, violento es quien agrede, o más que nadie quien viola los derechos humanos. Ningún tipo de violencia es aceptable. Es decir el más violento es el que no dialoga, en una decisión presidencial que aparenta ser dicotómica, donde los extremos parecen alejarnos es solo el dialogo y el acuerdo el que podrá generar los cambios que todos anhelamos. Gane quien gane la presidencia lo hará por unos pocos votos, teniendo a casi la mitad del electorado que votó en contra y con un parlamente partido por la mitad….solo el dialogo entonces puede sacarnos de este empate que inmoviliza.

Necesitamos justicia, pero también necesitamos paz. Las dos condiciones deben ir de la mano, paz para construir un Chile mejor, paz para investigar y juzgar a los violentos, paz para crear las condiciones de que esta violencia no surja más, en fin paz para poder construir un mejor país. Y a fin de cuentas dar una respuesta a la gran pregunta que todos nos hacemos, ser o no ser felices.

Luis Fernando González V.

Sub Director