Roxana González Sánchez

La tarde del lunes se llenó de emoción en el pasaje 29 de la población Rancagua Norte de la ciudad, donde las sirenas alertaron a los vecinos de que algo estaba pasando a su alrededor.

Grande fue la sorpresa para Luis Muñoz, bombero que por 50 años ha servido a la 6ta. Compañía de Bomberos de Rancagua, donde sus compañeros más jóvenes le rindieron un pequeño homenaje.

Emocionados sus vecinos por este reconocimiento en vida, porque Luis además de ser bombero, ha sido un trabajador y vecino ejemplar, lo recuerdan como una persona de buen carácter, amable y con respeto a la vida.

Conversando con una vecina del sector, nos comenta que “don Luis siempre pensando en ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, mis padres siempre me comentaron que desde pequeña él me paseaba en sus brazos o me acompañaba junto a ellos a la plaza para divertirme, ahora que soy adulta y madre, solo puedo sentirme orgullosa de haber podido conocer y compartir con este gran ser humano y alegría en mi corazón por este gran reconocimiento.