“Recuerdo que me decían ‘esta niñita no quiere tener a su guagua, quiere que se le muera’, eso me dolió mucho. Me rompieron el saco amniótico sin necesidad, aceleraron mi parto con oxitocina sintética y me estaba dilatando de manera natural. Debido a las cosas que me decía el equipo médico anulé mi voz interior que me decía que quería estar sola, tranquila, ir al baño y empecé a entregarme”, relata Nixcia Jofré de San Fernando, madre de cuatro hijas, una de ellas en el vientre.

Esa fue la experiencia que hace poco más de 7 años que vivió Nixcia y que asimiló tiempo más tarde al compartir su vivencia con su círculo cercano “Me di cuenta que las cosas que me dijeron transgredieron mi cuerpo. Cuando la matrona me dijo ‘vamos a acelerar’ no sabía por qué si yo estaba dispuesta a vivir el proceso con todo el tiempo que se necesitara”, relata aun con dolor.

Y es que en este mes en que el 25 se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, PRODEMU busca educar, sensibilizar y humanizar el parto, transformándolo en uno consciente, respetado e informado, esto en alianza con el (OVO Chile) y en el marco del Proyecto de Ley sobre parto respetado que actualmente se encuentra en discusión en el Congreso.

EN EL PAÍS MÁS DE LA MITAD HA SUFRIDO VIOLENCIA OBSTÉTRICA

Según cifras recabadas por el OVO Chile, el 56.4% de las mujeres señala haber sido criticada o reprimida por expresar dolor y emociones al momento del parto y que más de la mitad de las mujeres chilenas han sufrido violencia obstétrica.

Pero ¿Qué es la violencia obstétrica? Se trata de una violencia oculta. Son las burlas, mal trato, insultos y abandono a la mujer durante el parto. Según la OMS es la violencia ejercida por profesionales de la salud hacia las mujeres embarazadas, en labor de parto y el puerperio.

Es una violencia de género que está normalizada y que es transversal al estrato socioeconómico. Sin embargo, esta agresión psicológica y física durante la atención de la gestación, preparto, parto, postparto, se da mayormente en mujeres con menos educación, en pobreza multidimensional, mujeres rurales y zonas alejadas explica la Directora Nacional de PRODEMU, Paola Diez “En momentos cruciales e importantes para las vidas de las mujeres, necesitamos saber nuestros derechos. Al parir nos sentimos vulnerables, desde que entramos al centro médico. Durante el trabajo de parto, las mujeres podemos experimentar sentimientos de miedo, ansiedad, inseguridad y por eso queremos informar a todas las mujeres de Chile sobre este tipo de violencia y sus derechos para tener un parto consciente”.

Por su parte, la Directora Regional de PRODEMU, Nessy Moratelli agregó “La violencia gíneco obstétrica es una de las formas de violencia contra las mujeres más invisibilizada y normalizada en nuestra sociedad que puede adoptar numerosas formas, y en ocasiones, subestimarse bajo síndromes de depresión posparto o estrés postraumático. Las mujeres más informadas son las que pueden tomar decisiones, es por eso que queremos informar a las que más lo necesitan para poder empoderarlas y que conozcan sus derechos, porque decidir y participar en su parto, es un derecho”.

PRODEMU trabaja con más de 27 mil mujeres al año. De éstas, según su Centro de Estudios de Género, sólo el 14% tiene educación básica completa. Cifras alarmantes, puesto que de acuerdo a OVO las mujeres con educación básica incompleta declaran haber vivido en un 58% la represión de expresiones de dolor y emociones al momento de parir. Además confirma que los estándares de cuidado son peores en las experiencias de parto de mujeres de niveles educacionales más bajos y de aquellas más jóvenes.

Así lo comenta la Directora Ejecutiva de OVO Chile Michelle Sadler, destacando el trabajo de PRODEMU para visibilizar la violencia obstétrica como un tipo de violencia de género “Como organizaciones de la sociedad civil hemos visto que en los últimos años hay un interés real por hacerse cargo del tema y buscar soluciones que vayan en beneficio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Todas merecemos una atención digna y de calidad en el parto y tenemos esperanza de que con este tipo de trabajo colectivo nos estamos acercando a esa meta. Esperamos que pronto podamos tener Ley de parto respetado y con esta campaña poder llegar a más personas para prevenir esta violación a los derechos humanos de las mujeres”.

Cabe destacar que PRODEMU capacita a mujeres en derechos fundamentales para que sean autónomas; sin embargo, según las cifras de su centro de estudios, un 39.8% no tienen educación media completa, lo que las hace estar vulnerables a este tipo de violencia oculta. Por otro lado, un 27% son mujeres rurales que no tienen acceso a las mismas oportunidades que mujeres que viven en capitales regionales.