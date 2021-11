El Director de SENDA O’Higgins, Andrés Mejía, reconoció a las y los estudiantes de segundo medio del Liceo de Niñas de Rancagua y el Colegio Las Américas, por el alto porcentaje de respuesta en la encuesta online Juventud y Bienestar, que tuvo como objetivo conocer las condiciones de vida y bienestar de los niños, niñas y adolescentes, y su relación con el uso de alcohol y otras drogas.

Cabe destacar que SENDA aplicó la encuesta durante junio y julio de este año, a establecimientos educacionales de enseñanza media asociados al Programa Elige Vivir Sin Drogas de distintas comunas de la región y, para incentivar la participación de los jóvenes, el servicio convocó un sorteo en el que premiaba con $1.000.000 en implementación deportiva, artística o cultural para aquellos que alcanzaran una tasa de respuesta en la encuesta igual o superior al 80%.

Al respecto, el Director de SENDA O’Higgins, Andrés Mejía, dijo que “para nosotros es muy importante que los estudiantes participen en este proceso, que nos permite levantar la información base para generar nuestras estrategias de prevención. Como incentivo, aportamos con estos premios de $1.000.000 para que los jóvenes puedan utilizar su tiempo libre de una manera sana y alejados del consumo de alcohol y otras drogas”.

Por su parte, el Jefe Regional de Educación de la Seremi de la misma cartera, Pedro Donoso, sostuvo que “es la forma de poder levantar información más objetiva para que las políticas que se establezcan apunten, efectivamente, a lo que está ocurriendo. Espero que los alumnos puedan disfrutar de este premio y que en el fondo sean actividades que vayan en su directo beneficio. Yo siempre he pensado que una forma de combatir el flagelo de la droga tiene que ver con harto espacio de deporte, harto espacio de cultura, harto espacio para el arte y mucho espacio para escuchar frecuentemente a los estudiantes”.

Según la Estrategia Nacional de Drogas 2021-2030 de SENDA, el consumo de drogas en los jóvenes chilenos se encuentra hoy en niveles muy altos, superando incluso el consumo de los adultos, salvo en el caso del alcohol. Así, los estudios en población general y población escolar de SENDA indican que el consumo de marihuana, cocaína, pasta base y tranquilizantes sin receta médica, es mayor en los estudiantes entre octavo básico y cuarto medio que en el resto de la población.

En este sentido, la Sub Directora del Liceo de Niñas de Rancagua, Patricia Bugueño, hizo énfasis en que “veo esto como una oportunidad para que las niñas tengan la posibilidad de retratar estos temas tan necesarios en estos tiempos, ahora, si a eso viene añadido un premio, espectacular, pero yo creo que lo importante es que un organismo, en este caso SENDA, esté preocupado de hacer prevención y contención para que las niñas no tomen rutas equivocadas, porque no podemos evitar que la sociedad siga funcionando como lo hace, eso no es posible, solamente es la prevención y la protección que significa brindarle a nuestras niñas”.

Para finalizar, la Directora del Colegio Las Américas, Etelvina Fuentes, indicó que esta encuesta “genera un impacto en los estudiantes, porque de cierta forma a lo mejor están reconociendo de que sí consumen más o que consumen menos, entonces van teniendo una visión de cómo es el consumo que están teniendo, que a lo mejor ellos piensan que es un consumo pequeño y no es así”.