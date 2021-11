(ACTUALIZADA)

Por: Gisella Abarca.

Pesar existe en la política regional por la repentina partida del recordado ex intendente regional Carlos Bravo Barros, quien falleció cerca del mediodía de este sábado 27 de noviembre en su domicilio.

Carlos Manuel del Sagrado Corazón de Jesús Bravo Barros, fue el gobernador más joven en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, siendo uno de los más connotados militantes de la Democracia Cristiana (DC) a nivel regional, que lo llevó a ejercer cargos directivos a nivel local y regional.

Su carrera siguió avanzando, siendo designado Intendente de la Región de O’Higgins en tiempos de la Concertación y de una de sus gestiones que exhibió con orgullo fue el haber iniciado el proceso para crear una universidad en la región, lo que permitió establecer convenios con la UTEM y la Universidad de Valparaíso, que con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) se crearon las sedes universitarias de Rengo y San Fernando dejando instalada la temática de una Universidad para la región.

De profesión Ingeniero agrónomo, ejerció como Profesor de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad Católica.

En su afán defender los valores sociales cristianos, don Carlos Bravo fue presidente y miembro de la comisión Verdad y Justicia del Obispado, un gran colaborador desde que se constituyó la comisión.

Hasta el cierre de esta edición, se supo que sus funerales serán este lunes 29 de noviembre, a las 13:15 horas en la parroquia Los Castaños en la comuna de Santiago.

Presidente regional de la DC, Bernardo Cornejo:

“Su mayor legado fue preocuparse por traer una Universidad para la región y dejó instalada la temática”

Respecto al lamentable hecho, el presidente regional de la Democracia Cristiana (DC), Bernardo Cornejo, expresó “lamentar el fallecimiento de don Carlos Bravo, no sólo como presidente regional de la DC, en lo particular tengo un gran recuerdo de él, porque cuando fue intendente, me tocó llegar a ser alcalde de Litueche por primera vez que en esa oportunidad el partido obtuvo alrededor de once alcaldes en la región y recuerdo su felicidad, su alegría, su entusiasmo por esos resultados”, sostuvo.

El ex alcalde de Litueche agregó: “Tengo un gran recuerdo de don Carlos, no solo como gran académico o como ingeniero agrónomo, fue un destacado militante de la DC, porque fue uno de los Gobernadores más jóvenes en el gobierno de Frei Montalva y después ocupó distintos cargos, llegando a ser Intendente de esta región donde su mayor legado fue preocuparse por traer una Universidad para la región y dejó instalada una temática que era muy importante para el desarrollo productivo, social, educativo y económico para la zona. Ese es el legado que nunca vamos a olvidar de don Carlos Bravo. Todas las condolencias a la familia y lamentar profundamente esta inesperada partida”, dijo Cornejo.

Vicepresidente regional de la Democracia Cristiana, Jaime Corre:

“Deja un legado muy importante de servicio público en nuestra región”

Por su parte, el vicepresidente de la DC, Jaime Correa indicó que la triste noticia “nos duele profundamente a todos los Demócratas Cristianos de nuestra región de O’Higgins. Don Carlos era un hombre de diálogo, un caballero de la política, en el trato con todas las personas. Deja un legado muy importante de servicio público en nuestra región, también en la Academia, porque fue profesor universitario y por supuesto en el partido de toda su vida la Democracia Cristiana”.

Correa añadió “En lo personal tuve varias veces contacto con Don Carlos y hace un tiempo atrás habíamos quedado de tomarnos un café, pero los cuidados de la pandemia lamentablemente nos impidió concretar ese encuentro y estoy profundamente apenado porque ese café quedó pendiente”.

El vicepresidente de la DC, finalizó sus palabras expresando a su familia y a todos sus seres queridos, “el máximo de comprensión y condolencias; y a nuestro hermano partido de Rengo frente a esta pérdida”.