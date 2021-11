Por: Patricio Miranda Humeres / Fotos: Nico Carrasco

Sin descanso. Así dice Marcela Riquelme ha sido este 2021 para ella. Y es que la actual diputada electa, con más de 14 mil votos que le significaron ser la mujer del distrito 15 con más preferencias que ocupará un escaño en la Cámara Baja, no solo hizo campaña para estos últimos comicios, sino que fue una de las grandes sorpresas en las elecciones de constituyentes, donde fue la segunda mayoría, pero quedó fuera al ir como independiente fuera de lista.

Y a pesar de que su trabajo parlamentario comenzará en marzo, cuando asuma junto al resto de diputados y senadores, consejeros regionales y el Presidente que resulte electo en segunda vuelta, Riquelme asegura que aunque que no ha tenido ningún respiro, no siente el cansancio.

“Desde el 21 de noviembre que nos pusimos a trabajar inmediatamente a disposición de Gabriel Boric junto a todo el equipo que me acompañó”, señala la abogada. “Ahora tenemos que hacerlo por una motivación mucho mayor, no solo por nuestra visión política y de país. Desde nuestra democracia, defender nuestro derecho a voto, por la mujer y las disidencias. Ahora es una lucha de principios, estamos muy abocados a esto. No sentimos el cansancio, nos levantamos con todas las ganas y la esperanza todos los días”.

Ya pasado unos días ¿Cómo recuerdas ese 21 y 22 de noviembre?

“El 21 de noviembre estaba de aniversario de unión civil con mi señora y como las dos estábamos tan pendientes de la elección, se nos olvidó. Al día siguiente ella me mostró la libreta. Ahora ya no se me puede olvidar nunca más ¡Menos mal que fue mutuo!

Hemos recibido el cariño de la gente todo el rato, siempre ha habido una recepción muy bonita. El otro día unas vecinas nos invitaron en Coinco a comer tortillas de rescoldo, nos han saludado en todas partes, en la calle, en el supermercado, nos saludan con mucho cariño y esperanza, sobre todo las mujeres. Porque no había mujeres diputadas en este distrito y todas las que me han saludado se sienten también dueñas de ese título. Hemos recogido apoyo, esperanza, que necesitamos más que nunca para luchar por nuestros principios y valores más esenciales de nuestro país”.

Obtuviste una alta votación, pero en la presidencial ganó José Antonio Kast en la región ¿Cómo sientes ese escenario?

“El Congreso siempre es un lugar más que de imponer decisiones o visiones políticas, es de negociación. Está representado todo el país, por lo tanto la conformación es compleja, difícil, pero no va a estar exenta de la negociación. Ahí me dejo guiar por compañeros que ya fueron diputados y que ahora han sido reelectos, Gael Yeomans, Diego Ibáñez, Gonzalo Winter, que han sido un apoyo muy grande, sobre todo Gael, en guiarnos y aconsejarnos en cómo va a ser el trabajo parlamentario.

Tenemos muchos proyectos que hemos trabajado a lo largo de los años en mi ejercicio como abogada en esta región, así que esperamos que llegue el momento para plasmarlos en una ley. Ahora, de que va a ser difícil la pega, nadie dijo que esto era fácil, pero las mujeres estamos acostumbradas a pelear, todo nos ha costado en la vida, cada espacio en la sociedad. Estoy acostumbrada a luchar por mis ideas, valores y principios”.

Independiente del Presidente que resulte electo, el escenario social será complejo y además está el proceso paralelo de la Convención Constituyente ¿Cómo ves aquel momento del país en el que te tocará asumir?

“Este ha sido el año electoral más importante de nuestra historia. Y el próximo va a ser trascendental para nuestro país, porque vamos a tener una Nueva Constitución, algo por lo que hemos luchado la mayoría de nuestro país.

Vamos a tener un Congreso que va a implicar trabajar, negociaciones, una ardua tarea para poder plantear estos programas sociales. Y también un escenario en que pueden darse las dos opciones. Hay que ser muy realista. Nosotros tenemos toda la fe y esperanza de que nuestro compañero Gabriel va a estar ahí, pero también se puede dar otro escenario que nos preocupa muchísimo, por el efecto social que va a tener.

Es imposible pensar que la sociedad no va a reaccionar a la provocación de la extrema derecha, que nosotras no vamos a reaccionar a las declaraciones de (Johannes) Kaiser, imposible pensar y no asumir las consecuencias de ello. Por eso es tan necesario que tengamos un ambiente de paz social, que tengamos un ambiente donde podamos construir y no ir socavando no solo los pilares de nuestra democracia, sino que además el trabajo del Congreso”.

“No hay que confiarse”

Riquelme señala que estará con la bancada de Convergencia Social, donde una de sus cercanas ha sido la diputada Gael Yeomans, rancagüina de nacimiento y representante reelecta del distrito 13 de la Región Metropolitana.

Es Yeomans quien responde cuando se les consulta cómo vislumbran el trabajo durante estas semanas, de aquí a la segunda vuelta.

“Tenemos el desafío de sumar voluntades y en eso estamos. Creo que estos últimos días han estado marcados también por eso, porque no solamente Gabriel es hoy el candidato de Apruebo Dignidad, sino que también de independientes, de organizaciones y también de partidos que están fuera de Apruebo Dignidad, como el Partido Socialista y el PPD.

Creo que es importante que esos apoyos se vayan consolidando y nos impliquen crecer. Y para eso no hay que confiarse. Es importante ver el desafío al que nos estamos enfrentando, porque si bien el miedo puede movilizar votos, es un miedo de dos lados.

Ellos también están haciendo una campaña del terror respecto a la candidatura de Gabriel, que se viene Chilezuela. Entonces no solo nos moviliza el miedo que nos da José Antonio Kast y una propuesta que puede terminar y hacer retroceder derechos de las mujeres, de las disidencias, un respeto mínimo a los Derechos Humanos como el pensar diferente, que hemos ido ganando durante este tiempo. Eso está en riesgo”.

Y en esa línea ¿Cómo reciben la situación que ocurrió el jueves en un local de eventos en Rancagua en una actividad a favor del candidato Republicano?

Marcela Riquelme: “Yo veo muy triste la reacción de Carabineros, principalmente. No me gustó ese despliegue. Son vecinos los que se estaban manifestando de forma pacífica y llegar con el despliegue del guanaco, del zorrillo, el contingente policial que llegó y de esa forma, me parece que atenta contra el derecho de la libre expresión que pueden tener los vecinos. No eran personas de otras partes.

Entonces no escucharlos es lo que va a pasar en un gobierno de la ultraderecha. Represión, aprovecharse de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden para reprimir a nuestra gente. Adueñarse del concepto de seguridad para reprimir el derecho más esencial a la vida, a decir su opinión, a la libertad de expresión. Tenemos que ser muy cautelosos y luchar por nuestros derechos. Ahora es el momento, no después. No después quejarnos de otro gobierno de cuatro años como el de Piñera. No va a haber tiempo para eso. Ahora es el momento, tenemos dos semanas para luchar por aquello que nos importa”.

Pero además del actuar policial, también hubo agresiones, huevos, autos dañados, incluso se habla de escupos a personas ¿Cómo ven esas situaciones en medio de una campaña?

Marcela Riquelme: “La violencia la condenamos de todas formas siempre. Siempre. Nosotros en Apruebo Dignidad tuvimos una campaña muy limpia. No fue ni agresiva ni violenta, cosa que no podemos decir que pasó en muchos grupos de la lista de la derecha.

Así somos nosotros, así actuamos, con sencillez, con humildad, mostrando nuestras manos abiertas. Así es cómo actuamos. Nuestra campaña fue muy modesta, con muy pocos recursos y muchos amigos. Así se hizo, no con un despliegue de millones de pesos. Así hemos actuado y un ejemplo de ello es que nuestro discurso es con el derecho, nuestro discurso es en el Parlamento. Gael fue la que defendió la Acusación Constitucional en la Cámara de Diputados frente al Congreso, con su polera de Gokú. Esa es nuestra forma de actuar, con las leyes, con nuestra opinión, pacífica”.

La propuesta en pensiones

Uno de los puntos centrales en estas elecciones han sido las pensiones ¿Cuáles son las aristas centrales en el programa de Gabriel Boric?

Gael Yeomans: “Nosotros queremos terminar con el sistema de AFP. Son instituciones que buscan el lucro de su negocio y no ponen en el centro lo importante que es mejorar las pensiones. Para eso necesitamos una institución distinta que le preocupe y ponga en el centro esa importancia. Eso en lo inicial, una institución pública que se haga cargo de las pensiones.

Además, pensamos que todos debemos tener garantizado un piso mínimo. Que en realidad es desde dónde partimos para poder sumar cuánto tenemos de pensión final. Calculamos esa pensión básica para todas las personas y no que tengan que llenar una ficha y porque no quedan en el 60% más vulnerable quedan fuera, que es lo que le pasa a la mayoría de los ciudadanos. Así funcionan hoy todas las políticas públicas y no queremos eso. Queremos que la pensión mínima sea para todos, sin requisitos, sino que solamente por cumplir los años de la vejez.

Y para eso entregaremos $250 mil como base. De ahí, si tú tienes dinero en tu fondo de pensión, en la AFP, se va a sumar a ese cálculo.

Y para despejar algunos mitos, nadie va a quitar ningún fondo de pensión a ningún ciudadano, esa es nuestra propuesta. La propuesta es que uno pueda decidir. Si quiero puedo sacar todo mi fondo y meterlo a la institución pública. Si yo no quiero eso y decido mantenerlo con la AFP, lo hago.

El tema es que lo que se viene en adelante, las cotizaciones futuras. Si entra en vigencia la reforma, van a entrar al nuevo sistema. Pero lo que la gente ya ha juntado, no decide nadie más que la persona. No hay expropiación.

Y la gracia del nuevo sistema es que uno va a tener claridad de cuál va a ser la pensión final. Porque hoy tenemos cálculos que dependen de la rentabilidad. Acá la rentabilidad va a contar pero en un porcentaje para aumentar, no para disminuir la pensión. Porque hoy lo que tenemos es que bajó el Fondo E y la pensión se va al carajo. A mucha gente le ha pasado eso, que está a punto de jubilar y le ha afectado muchísimo los cambios en la rentabilidad. Nosotros queremos mantener la estabilidad. Hay una parte de las cotizaciones que se va a ahorrar y otra para invertir, pero va a haber claridad de lo que se proyecta para la pensión”.

Otro de los puntos que destaca Yeomans es la compensación que tendrá el nuevo sistema para las mujeres. “Esa diferencia, que va incluso más allá del 50% con los hombres y que viene de los salarios, la cantidad de cotizaciones, de las lagunas por tener que dedicarse al trabajo doméstico, a los hijos. Lo que queremos es que se valorice eso como años trabajados, años cotizados. Porque eso es trabajo”, dice la diputada.

“Esas son las bases del sistema. No hay expropiaciones; Nadie va a decidir lo que quieras hacer con los fondos de pensiones; Vas a poder ver si te conviene o no cambiarte al sistema; Va a haber transparencia respecto a la jubilación que vas a tener; Y el pilar solidario, que va a ser para todos”, complementa.

¿Y cómo asegurar ese piso mínimo? Pensando en cómo se va a financiar, porque siempre la piedra de tope cuando se habla de estos temas es que no hay recursos…

Gael Yeomans: “Tenemos una propuesta de reforma tributaria, de recaudación. Que no va a tocar a las Pymes, porque entendemos que necesitan tener más alivio fiscal. Pero que sí va a tocar a los que tienen más. Por ejemplo, vamos a cobrar impuesto y que paguen lo que corresponde a quienes transan en la bolsa. Porque hoy tienen una forma de exención”.

Marcela Riquelme: “Hay que romper con esas exenciones. Hoy las Pymes se pueden formar hasta con $80 millones, por lo tanto muchas grandes empresas se dividen y hacen figurar como que son Pymes porque son las que tienen exenciones tributarias y es importante terminar con esas franquicias y exenciones”.

Gael Yeomans: “Nosotros no trabajamos con la definición de Pymes por la cantidad de trabajadores. Sino que por la cantidad de utilidades que manejan en un año. Respecto de la reducción de jornada de 40 horas, la trabajamos con esa diferenciación, que es la que tiene el SII.

En esta oportunidad hay que volver a analizar, porque cuando hablo de las Pymes que no van a ser incorporadas en esta reforma, me refiero a la renta presunta, que es lo que se piensa le va a afectar a las Pymes. Ahí al menos no pensamos tocar la forma de tributación que tienen las Pymes según el SII y en eso son 75 mil UF de utilidad, de ahí hacia abajo”.

¿Cuál es el llamado a las personas, a tres semanas de los comicios de segunda vuelta?

Gael Yeomans: “El llamado es a que participen. Estamos definiendo cuestiones tan relevantes como quién va a gobernar para implementar la Nueva Constitución, un próximo Congreso que se va a hacer cargo de las reformas de las que hemos hablado tanto tiempo pero que no se han concretado. Y para eso no puede ser que algunos nomás decidan quién va a ser el próximo presidente de la República. Tenemos que decidirlo, porque nos involucra a todos.

Mi llamado es a participar, a informarse bien. Hay harta información falsa que da vueltas y hay que verificarlo todo”.