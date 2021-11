(Fotos: Héctor Vargas)

No queda otra que esperar. El empate que consiguió O’Higgins el sábado en el estadio El Teniente lo dejó condicionado a ver por televisión la definición del campeonato y saber finalmente si el domingo 5 de diciembre culminará la temporada o quedarán dos duelos más.

Pese a hacer un partido correcto, donde dominó de principio a fin transformando en figura al portero de Antofagasta, Ignacio González, los celestes no lograron anotar un gol para conseguir tres puntos que eran fundamentales más cuando el fixture lo deja libre en el cierre del torneo.

Lo anterior, dejó un sabor de boca muy amargo en las huestes rancagüinas, así como lo confidenció el DT Miguel Ramírez. “Hicimos todo, tiros de media distancia, entramos por el medio, por los costados, balones detenidos, y lamentablemente no pudimos concretar”, dijo.

Es más, este lance fue quizás la mejor exhibición del equipo en este segundo semestre, pero no se ganó. “Hubiese sido mejor concretarlo con goles, lamentablemente desperdiciamos muchas oportunidades”, comentó Ramírez.

Ahora bien, tras el encuentro, manifestó que en el camarín quedaron muy golpeados por el resultado, más cuando tendrán que depender de otros. “Terminados todos así, porque siento que cuando haces todo para ganar y no lo puedes lograr, el jugador está dolido, porque éramos los claros dominadores del juego y merecíamos ganar”, comentó.

O’Higgins se salvó del descenso directo gracias a la derrota de Huachipato. Pero sigue corriendo riesgo de jugar la promoción. Para librarse de todo dependerá de que Cobresal, Curicó Unido y la Universidad de Chile no ganen su último partido.

Cuando llegó Miguel Ramírez, 17 partidos atrás, el fantasma del descenso estaba un poco más lejos que ahora. Eso indica que lo planificado, no se logró. En ese sentido, el estratega añadió que “había más objetivos, salvar la categoría por supuesto. Darle minutos y continuidad a jugadores jóvenes, cambiar la identidad del equipo, pasar a ser protagonistas y hacernos fuertes en casa. Hay objetivos que no cumplimos, pero otros que sí”.

Además, dando una mirada a lo que pasó en temporadas anteriores y en la actual, donde lo que se había planteado no se consiguió, Ramírez manifestó que “cuando uno ve que una institución ha pelado dos años el descenso, algo no se está haciendo bien”, y que “hay que lograr encontrar esas deficiencias para que esta institución no vuelva a convivir con esta desgracia de pelear el descenso”.

Finalmente, y respecto a una posible continuidad en Rancagua, expresó que “tengo claro que los resultados determinan el futuro de los cuerpos técnicos. A mí me gustaría seguir, pero eso lo van a determinar los dirigentes”.

Salvado del descenso directo

La victoria de Universidad Católica sobre Huachipato en San Carlos de Apoquindo le permitió a O’Higgins sacarse un problema de encima, no así alejarse del peligro de la B.

Ese resultado decretó que el “Capo” no baje directo al ascenso, pues esa complicación recae justamente sobre los acereros y también sobre Universidad de Chile.

Los azules, que el fin de semana siguiente jugarán en Rancagua, podrían endosar a los celestes la promoción únicamente si derrotan a La Calera. Lo anterior, si también Cobresal no suma un punto en su visita a Unión Española, porque si caen, y la U festeja, podrían ser ellos los liguilleros e inclusive los descendidos, si es que Huachipato vence a Melipilla. Mismo caso para Curicó, que no debe derrotar al Audax Italiano.

Ficha del Partido

O’Higgins (0): Alejandro Sánchez, Antonio Díaz, Brian Torrealba, Matías Cahais, Alejandro Márquez (81’, Carlos Muñoz), Cristóbal Castillo, Iván Rozas (60, Pablo Hernández), Matías Sepúlveda (79’, Matías Meneses), Fabián Hormazábal, Francisco Arancibia, Marcelo Larrondo. DT: Miguel Ramírez.

Deportes Antofagasta (0): Ignacio González, Andrés Robles, Byron Nieto (70’, Ariel Uribe), Nicolás Demartini, Salvador Cordero (77’, Diego Torres), Agustín Ocampo (77’, Iván Ledesma), Diego Orellana, Marco Collao, Cristofer Salas (36’, Matías Fredes), Jason Flores (70’, Jens Buss), Tobías Figueroa. DT: Diego Reveco.

Árbitros: Francisco Gilabert, Miguel Rocha, Marcia Castillo, Rodrigo Carvajal.

VAR: José Cabero, Sebastián Pérez.

Amonestados: Cahais, Arancibia (OHI); Robles, Collao (CDA).

Expulsado: 80’, Andrés Robles (CDA).

Goles: No hubo.

Estadio: El Teniente, Rancagua.

Público: 4.995 espectadores.