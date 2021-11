-CONTENIDO PATROCINADO-

Gracias a las etapas 3 y 4 del Plan Paso a Paso del Gobierno de Chile, en la que se encuentran las 33 comunas de la Región de OHiggins, es que la Seremía de Desarrollo Social y Familia, junto al Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama, y los municipios están llevando a cabo encuentros de Integración y Bienvenida del Programa Vínculos, entre las versiones XIV y XV, que benefician a un total de 1.657 adultos mayores.

“La pandemia no nos ha dejado desarrollar este Programa que tenemos como Estado, por lo que tuvimos que hacer muchas modificaciones, entre ellas una intervención virtual porque no podíamos dejarlos solos, fueron momentos difíciles, ya que el Programa Vínculos apunta a que los adultos mayores salgan de sus casas, participen de la red de beneficios que existen en sus territorios, se junten y disfruten con sus pares, pero la pandemia nos decía lo contrario, que para cuidarnos, teníamos que quedarnos en casa, y así lo vivieron los adultos mayores de la XIV versión”, dijo la seremi de Desarrollo Social y Familia, Mónica Toro.

“Pero como ahora hemos ido controlando la pandemia, la mayoría de los participantes ya cuentan con sus vacunas, con la XV versión esperamos ejecutar el Programa con normalidad, durante los dos años de intervención, respetando la normativa sanitaria. Por eso estamos desarrollando estos encuentros de integración del Programa Vínculos en las 33 comunas de nuestra Región”, explicó la autoridad.

“A quienes están egresando, espero que el Programa les haya servido, los haya acompañado en los momentos duros y difíciles, en donde la soledad la sentimos y no es fácil llevarla, sigan en contacto entre ustedes, formen clubes de adultos mayores y pásenlo bien. Y a quienes están comenzando, asistan a los talleres, participen y compartan experiencias de vida, ya que este Programa sin duda que mejora la calidad de vida de sus participantes”, culminó la seremi.

Olga Vargas, participante de los 715 adultos mayores que participaron de la XIV versión del Programa Vínculos (942 beneficiarios XV versión) de la comuna de Nancagua expresó que “yo soy una adulto mayor que vive sola. Hasta que un feliz día llegó a mi casa una funcionaria municipal, y me preguntó si podía hablar conmigo, fue muy simpática, desde el primer momento, y cuando la hice pasar me dio mucha confianza. Desde ese momento ella ha sido muy importante para mí porque me ha ayudado con muchos trámites y también acceder a beneficios del Estado. Tengo un gran afecto hacia ella porque conversamos y compartimos, le doy las gracias”.

Programa Vínculos

El Programa Vínculos busca bridar un apoyo integral al Adulto Mayor, promoviendo el desarrollo y fortalecimiento de recursos y capacidades que le permitan alcanzar y sostener, mejores condiciones de vida. Esto, a través de una intervención que dura 24 meses.

En la Región de OHiggins la décimo quinta versión del Programa está presente en 33 comunas contemplando desde 942 beneficiarios, mientras que la décimo cuarta versión está presente en 30 comunas, incluyendo a un total de 715 Adultos Mayores.

Es parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, y se ejecuta en conjunto con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA quienes otorgan asesoría metodológica y técnica. Y las municipalidades.

Pueden participar de este programa las personas adultas mayores (65 o más años de edad), que vivan solas o acompañadas de una persona, y que se encuentren en condición de pobreza; de acuerdo a su información en el Registro Social de Hogares.