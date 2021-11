Por Ana Inés Álvarez, directora ejecutiva de Fundación Avon.

¿Les parece normal que un 68% de las mujeres en Chile asegure que sus límites no han sido respetados?. El avasallamiento del consentimiento es una forma de violencia recurrente hacia las mujeres, pero claramente invisibilizada. Así pudimos comprobarlo en una encuesta que realizamos junto a ONG Amaranta, para entender un poco más la situación por la que están pasando las mujeres respecto a este tema. Más de mil chicas, entre los 13 y los 60 años, respondieron esta encuesta y, la verdad, es que duele ver cómo a nosotras mismas nos cuesta entender cuándo alguien nos pasó a llevar.

¿Habré exagerado con mi decisión? ¿Prefiero decir sí para que no quedar mal? Bueno, esta es una de las situaciones por las que más del 56% de aquellas que respondieron la encuesta han tenido que pasar: decir sí cuando realmente querían decir no. Y, además, un 53% aseguró que ha aceptado distinto tipos de situaciones sólo por presión.

Es doloroso ver cómo muchas mujeres no se animan a decir no, y más doloroso es ver cómo son nuestros círculos cercanos los que menos respetan nuestro consentimiento. La cosa es simple y tal como lo dice la campaña por la que hemos estado trabajando. Si hay silencio significa No. Si no sabe que quiere, es un No. ¿Parece sencillo de entender, no? Pero la realidad nos dice que efectivamente no se entiende. Nosotras seguiremos trabajando por concientizar al respecto y apoyar a cientos de miles de mujeres que ven sus derechos pasados a llevar, pero lograr un cambio en 180% requiere del trabajo de todas juntas, no miremos para otro lado.