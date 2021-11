Semana de análisis, de sacar la calculadora y revisar una a una las combinaciones que necesita O’Higgins para no jugar la temida promoción.

Los rancagüinos, que tras igualar contra Antofagasta quedaron muy complicados con el tema del descenso, zafaron de la caída directa a la B luego de la victoria de Universidad Católica sobre Huachipato. Pero, el peligro se mantiene.

El próximo domingo se jugarán los encuentros que determinarán quién será el segundo descendido (Santiago Wanderers timbró sus boletos de regreso al ascenso hace varias fechas) y también quien jugará contra el ganador de la liguilla que disputan Deportes Temuco, Deportes Copiapó, Deportes Puerto Montt y Santiago Morning.

¿Qué necesita O’Higgins para quedar libre de todo riesgo?

Depende de que en uno de los cuatro encuentros donde actúan comprometidos se dé un resultado favorable. A saber. En La Pintana, Audax Italiano recibirá a Curicó Unido. Allí sirve que los itálicos no pierdan. En el estadio El Teniente, Universidad de Chile se medirá contra Unión La Calera. Acá, la U no debe ganar. En Talcahuano, Huachipato se jugará su última chance frente a Deportes Melipilla. En el CAP los celestes requieren una victoria del local. Y, en Santa Laura, Cobresal visitará a la Unión Española. En el recinto de la Plaza Chacabuco conviene un triunfo hispano.

Es decir, son varias las combinaciones que podrían salvar a O’Higgins de no caer en promoción, considerando además que en la fecha 34 no jugará por quedar libre. Ahora, si le toca definir frente a un equipo del ascenso, no le quedará otra que ganar dicha llave para mantenerse en Primera.