“Con mi voz” clamaré a Jehová” Con mi voz “pediré a Jehová” misericordia. Delante de él expondré mi queja; Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me tendieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer; No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová; Dije: Tú eres mi esperanza, Y mi porción en este mundo, la tierra de los vivientes. “Texto: Salmo 142

¿Ha sentido alguna usted alguna vez en su vida esa sensación de que esta solo y que a nadie le importa lo que a usted le está sucediendo en su vida?

En la Palabra de Dios siempre vamos a encontrar aliento fortaleza cuando la aflicción, la soledad venga a nuestras vidas.

La Palabra de Dios en la carta de Santiago frente a este tema nos dice:

¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Santiago 5:13

La palabra AFLIGIR significa: Estar Bajo presión, apesadumbrado, entristecido, amargado, dolido.

¿Qué se debe hacer, si usted se encuentra bajo presión? Según el consejo de su Palabra es; “HAGA ORACION”

¿Qué es orar? Orar es conversar con Dios, por lo tanto, la instrucción que nos da la Palabra de Dios frente a las presiones de la vida es hacer Oración, orar. En la Oración del Padre nuestro, Jesús nos enseñó la manera correcta de como debíamos dirigirnos al Padre.

Esta enseñanza de Dios nos muestra que solo por medio de la oración, podemos sacar el resentimiento y así sanar nuestra alma, nuestro corazón.

Esta es una manera en que debemos aprender a confiar más en Dios, en su palabra, nosotros los seres humanos estamos expuestos a fallar aun los seres queridos más cercanos, también pueden fallar y herirnos.

En su experiencia el Apóstol San Pablo nos dice: “En mi primera defensa, ante las autoridades de Roma, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon; no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león.” 2 Timoteo 4:16

En la experiencia del apóstol Pablo, la única persona que estuvo a su lado en aquellos momentos de soledad, aflicción, fue la persona de Nuestro Señor Jesucristo. el lo afirma así: “el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas”

De aquí que David frente a la situación amenazante que estaba atravesando en su vida, exclamó: “Con mi voz” clamaré a Jehová” Con mi voz “pediré a Jehová” misericordia. Delante de él expondré mi queja; Delante de él manifestaré mi angustia… Clamé a ti, oh Jehová; Dije: Tú eres mi esperanza, Y mi porción en este mundo, en la tierra de los vivientes.

Nuestra única esperanza frente a las aflicciones de la vida, es Jesucristo, El prometió estar todos los días de nuestra vida junto a nosotros, no nos dejara ni desamparara.

Pastor: Alejandro H. Cabrera C