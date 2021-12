Señor Director:

Mi nombre es Artemisa Becerra Torres y deseo entregar mi agradecimiento al personal de ambulancia Machalí, residencia sanitaria y Hospital Regional de Rancagua, por la experiencia vivida.

El día 19/10/2021 empecé a sentirme mal. Tenía dolor de cabeza, garganta, dolor muscular y malestar general. El día 22/10/2021 me fui a tomar el PCR, en un operativo en el centro deportivo Patricio Mekis, de más está decir, que la atención fue excelente. Al día siguiente, me confirmaron de la Seremi de Salud que el examen era positivo al Covid-19.

Le comenté a la señorita de la Seremi que necesitaba residencia sanitaria, y me dijo que lo gestionaría. En 2 horas, ya estaba en la residencia y me atendieron espectacular. Pasaron 2 días y el virus comenzó a hacer estragos en mi. Subió la temperatura, tenía problemas respiratorios y complicaciones para pronunciar las palabras.

Luego de eso, se activaron los protocolos y la doctora junto al personal de enfermería decidieron el traslado al hospital Rancagua. Me trasladaron en ambulancia del Cesfam de Machalí donde me pusieron oxígeno para continuar el viaje ya que no podía respirar bien. El paramédico me atendió muy bien y me acompañó durante todo el trayecto.

Llegué al Hospital Regional al servicio de urgencias donde la atención fue oportuna e inmediata. Me realizaron exámenes, un escáner que confirmó un cuadro de neumonía por Covid19.

Fuí hospitalizada en el Servicio Medicina Covid, donde el personal médico, Tens, de enfermería y kinesiológico me entregó una atención excelente, con un profesionalismo y entrega total. Estuve 10 días y luego me fui a la casa con hospitalización domiciliaria, donde me facilitaron oxígeno, atención médica, enfermería y kinésica excelente todos los días.

Ahora me encuentro bien y lo menos que puedo hacer es agradecer a todo el equipo de salud liderado por el doctor Paris y también a todo el equipo del hospital regional Rancagua. Además, quiero expresar mis felicitaciones a todas las jefaturas responsables de tener funcionarios de alta calidad y comprometidos con su trabajo.

Por último deseo pedirle a los señores políticos inyectar más recursos para mejorar los sueldos y condiciones laborales de los funcionarios de la salud, porque se lo merecen.

Escribo esta carta para agradecer y destacar la calidad humana y profesional de todo el personal que participó desde el primer día en el proceso de mi enfermedad y recuperación.

Agradezco infinitamente a todos los funcionarios con los que tuve contacto y solicito al director del Hospital Rancagua anotación de méritos para ellos.

Siempre se destaca lo negativo, pero en este caso también hay que destacar la increíble entrega y preocupación de todo el personal que me ayudó en el proceso. Nunca había vivido algo así y no existen palabras para expresar lo vulnerable que uno se siente en esa situación. Encontrar personas que no te conocen y te cuide con tanto cariño es algo impagable.

Atentamente,

Artemisa Becerra Torres.