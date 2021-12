Por: Fernando Ávila Figueroa.

Con el paso de las horas se han ido conociendo detalles del macabro hecho ocurrido este martes en la Villa Galilea de Rancagua, donde una madre por razones que aún son investigadas, es acusada de dar muerte a su pequeña hija de tan solo 3 años de edad, dejando con heridas graves a su hijo de 13 años, ambos con heridas cortantes en su cuello.

Según lo señalado por carabineros, no existían previamente denuncias por violencia intrafamiliar, así como los vecinos del sector indicaron que aparentaban ser una familia sin mayores problemas, por lo que a todos sorprendió y conmovió lo sucedido. La mujer fue detenida en el mismo lugar de los hechos, además del parricidio se le imputa el parricidio frustrado de otro hijo de 13 años de edad.

Pese a que Carabineros fueron quienes primero respondieron a la llamada y detuvieron a la mujer, el Fiscal de flagrancia de macrozona O’Higgins, Víctor Urzua entregó la investigación de este crimen a la Brigada de Homicidios (BH) Rancagua, quienes junto a personal del Laboratorio de Criminalística Regional (LACRIM) de la PDI, están investigando los hechos, y durante la noche realizaron las primeras diligencias en el sitio del suceso. Según señaló el Subprefecto jefe de la Brigada de Homicidios, Iván Larregla, están tomando declaraciones a testigos, empadronando el lugar, agregando que existe un tercer menor que en estos momentos está a cargo de un familiar, sosteniendo que se tomará declaraciones al padre de los menores, y vecinos, antecedentes que son relevantes para esclarecer el caso.

En cuanto al menor de 13 años de edad, se encuentra internado de gravedad en el Hospital Regional Rancagua. Jutta Von Freeden, jefa (s) UPC Pediátrica, informó que llegó apoyado con ventilación mecánica debido a una lesión grave de vía aérea siendo asistido por el equipo quirúrgico, logrando solucionar dicha lesión encontrándose ventilado, en reposo y lamentablemente aún con riesgo vital.

Sobre el plan a seguir con su tratamiento indica que seguirá apoyado por un equipo multidisciplinario, con apoyo de ventilación mecánica, suministro de antibióticos, los que se espera ayuden a solucionar su lesión traqueal y el impacto que esto tiene en el resto de su organismo.

LOS HECHOS

Tras los antecedentes recopilados en el lugar de los hechos, los detectives pudieron establecer que alrededor de las 18:00 horas del martes, el conviviente de la mujer y padre de los menores agredidos, regresó de su trabajo, oportunidad en la cual encontró a la imputada en estado de shock, mientras la pequeña se encontraba fallecida y el adolescente herido al interior de la vivienda. En tanto a otra hija de la pareja, de siete años de edad, se habría encerrado en una de las dependencias del inmueble para proteger su integridad. La mujer no presentaría antecedentes psiquiátricos de relevancia, pero si habría atravesado un estado de bajo nivel anímico, producto de la pandemia.

Desde la Fiscalía Local de Rancagua, se informó que la imputada que había sido detenida por personal de Carabineros fue entregada a la Brigada de Homicidios Rancagua para facilitar la investigación, brigada especializada que la puso a disposición del Juzgado de Garantía de Rancagua, para su control de detención, por los delitos de parricidio consumado y parricidio frustrado.

FORMALIZACIÓN SE AMPLÍA

La audiencia de control de detención de la imputada se realizó la mañana de este miércoles, donde la Fiscal, Lorena Morales, pidió ampliación de la detención hasta este viernes.

La defensa de la imputada está a cargo del Defensor Público, Jaime Lobos, así como presentó una querella criminal la Defensoría de la Niñez, quien estuvo representada por la Defensora de Derechos de la Niñez, Patricia Muñoz, junto a la abogada de la institución.

La imputada, C.A.R.R, visiblemente afectada durante la audiencia señaló no recordar el momento en que fue detenida, por lo que los pormenores de su detención debieron ser relatados por la Fiscal, quien indicó que en la cocina del lugar se encontraba tendida la menor de 3 años fallecida producto de una anemia aguda. Agregó que el menor de 13 años permanece internado grave, hechos ocurridos momentos previos que llegara su conviviente.

La defensa no alegó la legalidad de la detención de la imputada, solicitando el Ministerio Público la ampliación hasta el viernes, ya que los peritajes que realiza la PDI comenzaron durante la madrugada del miércoles, teniendo en su poder sólo el parte de carabineros, faltando aún diligencias, agregando la fiscal que la hija de 7 años que también se encontraba en el hogar al momentos de los hechos, no se encontraba en condiciones de prestar declaración, sumado a peritajes sicológicos a la imputada, autorización para obtener la ficha clínica del menor que está en el Hospital Regional, y la autopsia de la menor de 3 años que hasta ahora no se ha realizado, todos datos relevantes de conocer para formalizar.

Peritajes como muestras toxicológicas para la imputada también fueron parte de lo solicitado al Tribunal por parte de la Fiscalía, ampliación que también se adhirió la Defensoría de la Niñez. Ante esto la Defensoría se opuso a esta medida, indicando que existían antecedentes para formalizar.

El Tribunal finamente aceptó la ampliación de la detención, ya que se trata de uno de los delitos de mayor gravedad, teniendo en cuenta que incluso los peritajes podrían resultar beneficiosos para la imputada, ampliando el control de detención para este viernes 3 de diciembre a las 10:30 de la mañana. Se indicó que sólo este viernes el menor herido de 13 años podrá ser examinado para realizarle peritajes, así como el Ministerio Público recalcó la necesidad de realizarle peritajes sicológicos a la imputada, esto por profesionales idóneos que permitan entregar un perfil sicológico.

Respecto a esto, el Defensor adujo estar en contra de exámenes sicológicos en esta etapa procesal, por lo que la Fiscalía y la Defensoría de la Niñez indicaron que la propia imputada pudiese estar de acuerdo con la realización de estos exámenes sicológicos, esto teniendo en cuenta en que la imputada tras los hechos adujo haberse bloqueado y no recordar lo que había cometido. Consultada la imputada se negó a realizarse estos exámenes, tras lo cual el tribunal dispuso que estos deban ser realizados a instancia de la defensa en otra etapa procesal, autorizando sólo el acceso a la ficha clínica del menor que se encuentra internado.