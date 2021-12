Por: Camila González Villarroel.

Gráficas: Cristopher Mella.

Con los altos valores de los combustibles es inevitable realizar comparaciones con el resto del territorio nacional. Es en este camino, que encontramos una gran diferencia en valores en las distintas comunas del país, siendo en Santiago y Valparaíso donde encuentras las bencinas más baratas, mientras que en el otro extremo está Rancagua, comuna que al igual que Punta Arenas son las más caras en combustibles.

Esta situación no deja de llamar la atención ya que las dos comunas con precios más bajos, en cuanto a kilómetros, se encuentran cercanas a O’Higgins. Por otro lado, Punta Arenas, es de la zona extremo sur, explicándose el alto valor en combustible, situación que en la ciudad histórica no. Según expertos, el alza de los valores no tiene mayor explicación que la designación de Rancagua como una zona minera, lo que se asocia a un alto poder adquisitivo.

Es por esto, que analizamos los valores de cada una de las capitales regionales en sus tres octanajes, ya sea de 93,95 y 97. Desde ahí, realizamos un ranking a nivel nacional en el que se puede apreciar en qué comunas los valores son más altos o más bajos.

Para quienes deseen conocer cuáles son los puntos de sus comunas en los que los precios de la bencina son más bajos o más altos, se les recomienda visitar el sitio www.bencinaenlinea.cl y corroborar toda información. Además, es importante destacar que los precios se actualizan todos los jueves.

