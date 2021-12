La directiva del Colegio Médico de O’Higgins entregó galvanos al cardiólogo Dr. Rafael Castillo, al oftalmólogo Dr. Orlando Gatica, al médico de Salud Pública, Dr. Víctor López, al Dr. Jorge James y a la Dra. Emma Ríos por su destacada trayectoria.

Cada 3 de diciembre se celebra en Chile el Día del Médico; en este contexto, el Colegio Médico (Colmed) de Rancagua cada año homenajea a los galenos que han dedicado 50 años de su vida a realizar su profesión, son destacados médicos que se han desempeñado en la región.

Este año, al igual que el 2020, con la finalidad de ser acordes a los llamados a la comunidad durante la pandemia, la directiva de la entidad se acercó hasta los hogares de los médicos homenajeados, entregándoles un galvano y detalles para celebrar en familia este importante hito en sus carreras.

Este año, fueron cinco los médicos galardonados, ellos son el Dr. Jorge James Sánchez; Dra. Emma Ríos Peric; Dr. Orlando Gatica Rodríguez; Dr. Víctor López del Pino y Dr. Rafael Castillo González, domicilios de los destacados profesionales a los que llegó la directiva de Colmed con entusiasmo y compromiso para compartir con los galardonados y su familia este hito en su carrera profesional.

En esta línea, la presidenta del Colegio Médico de O’Higgins, Dra. Leisli Salvatierra, comentó “a nombre de la Directiva del Colegio Médico de O’Higgins, hacemos un afectuoso saludo a los médicos que hoy cumplen 50 años de profesión y que están colegiados en nuestro regional. A diferencia de años anteriores la ceremonia no es en un lugar, sino que nosotros hemos venido hasta sus hogares, trayéndole la ceremonia para que la disfruten junto a sus familias”.

A su vez, los médicos que conforman la directiva del Colmed, envía a sus colegiados agradecimientos por la entrega que han tenido en este tiempo de pandemia, así como felicitarlos en esta importante fecha como lo es el Día del Médico.

LOS GALARDONADOS

Uno de los homenajeados, el cardiólogo Dr. Rafael Castillo expresó sus agradecimientos por el reconocimiento “a los médicos de Rancagua que me han recibido, yo soy rancagüino, pero han sido amigos míos y grandes colaboradores en el manejo del tratamiento de los enfermos. Estoy muy agradecido de los médicos y de la Directiva del Consejo Regional de O’Higgins. A mis pacientes, les doy las gracias por la preferencia y paciencia que han tenido conmigo y agradecimientos a mi esposa, que me ha apoyado siempre”.

En tanto el oftalmólogo Dr. Orlando Gatica Rodríguez expuso “Me parece increíble haber cumplido 50 años de médico. Me parece mucho mejor y una gran sorpresa el reconocimiento que hace el Colegio Médico nacional y el Colegio Médico regional, así es que estoy muy agradecido de ambos. Han sido 50 años de matrimonio también, 50 años de felicidad. A mis pacientes, que nos alimentan a seguir estudiando, estoy muy agradecido de los miles de pacientes que he visto y de los miles de pacientes que he operado y de los que seguiré operando”.

Por su parte, el médico de Salud Pública, Dr. Víctor López del Pino dijo “Siento una gran alegría, me imaginaba que iba hacer un poco más burocrático, pero me encontré con una atmósfera muy alegre, muy suelta, entonces me pone muy contento y como decía recién, ojalá que cuando esto termine, juntarnos todos los que hemos tenido ceremonias privadas, lo podamos hacer más en público. Yo recomiendo una vida más natural y la posibilidad de vivir la salud más autónoma”.

Para celebrar el día y luego del arduo trabajo realizado por los médicos en estos dos años de pandemia, la Directiva de Colmed de O’Higgins, preparó una rifa con más de 50 premios para sus colegiados que se realizará este sábado 4 de diciembre a través de la plataforma zoom.