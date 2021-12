Por: Femando Ávila Figueroa.

En la ciudad de Lota, Región del Bio Bio y, recibida por gran cantidad de amigos y familiares fue el último adiós de la joven Belén Bascur, de 22 años, quien la madrugada del lunes falleció en un confuso incidente en la comuna de Pichilemu, esto cuando su pareja le disparara. El imputado señaló que se percató que un desconocido merodeaba su domicilio, sin embargo se habría tratado de un delivery, ajeno a los hechos que se sucedieron.

El imputado toma una escopeta de su padre, sale al exterior del domicilio donde amenaza a otro sujeto que se movilizaba en motocicleta, esto hace que la víctima tuviese una discusión y un posterior forcejeo con el imputado, activándose el gatillo, bala que hirió en el abdomen a Belén, siendo derivada por su propia pareja hasta el hospital de Pichilemu donde ingresó fallecida.

Este jueves se desarrolló la audiencia de control de detención del imputado H.A.L.G, también de 22 años, donde el Fiscal Rodrigo Troncoso pidió su prisión preventiva. En cuanto al imputado, presentó defensa privada a cargo del abogado Renato Javier Cárcamo. También se presentó una abogada del Servicio Nacional de la Mujer, ya que la familia quiere la representación del servicio, a lo que no se opuso la defensa ni el fiscal.

En la audiencia el Fiscal relató que durante la medianoche del 29 de noviembre, H.L.G estaba en su domicilio, desde donde extrae una escopeta, inscrita a nombre de su padre, pero el imputado no posee permiso para su uso. Escucha una moto en el exterior, por lo que sale al antejardín con la intención de disparar. Cabe destacar que el motociclista estaba realizando un delivery, por lo que es totalmente ajeno a los hechos que ocurrieron.

Tras ello, discute con la víctima quien le pide que no dispare, para luego sostener un forcejeo, donde se dispara el arma, lo que le provoca una lesión a Belén y posteriormente la muerte, delito tipificado como femicidio consumado y porte ilegal de arma de fuego, formalizando al sujeto como autor ejecutor. Cabe destacar que víctima y victimario tienen un hijo en común y no hay antecedentes previos de violencia intrafamiliar.

Fue así como el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, agregándose que tras el hecho, carabineros concurre al hospital de la comuna pichilemina donde ya había ingresado fallecida la joven. Según el parte policial, es el imputado quien traslada a la víctima hasta el hospital.

Testigos del hecho, indicaron que escucharon la motocicleta que se estaciona en el lugar y luego se siente el ruido del disparo, tras ello, el motorista huye del lugar. El imputado indica que Belén se le acerca para que no disparara, momento en que se produce un forcejeo y, luego el disparo a la altura del abdomen.

CUADRO DE PARANOIA

Tras el relato del Fiscal, el abogado Defensor, señaló que no había inconvenientes para que el plazo de investigación fuera de 120 días, pero recalcó que se trataba de una relación donde no había maltrato anterior entre la pareja Agregó que el imputado aún no asume lo que había pasado y que la joven había fallecido.

El abogado fue más allá y relató que hace 10 años, el imputado sufrió eventos de sicosis sin seguir un tratamiento. El día sábado pasado estuvo en una fiesta donde tuvo un altercado con algunas personas y, donde habría ingerido droga, lo que activó este cuadro de sicosis y, paranoia, ya que el imputado tenía entendido que lo iban a matar en su casa, específicamente donde ocurren los hechos, lo que motivó su actuar.

El abogado indicó que hasta el momento no entiende lo que está pasando precisamente por los eventos de sicosis y, no se encuentra en condiciones de enfrentar el actual estado procesal, por lo que se pidió que se ordene un informe siquiátrico al hospital del recinto penitenciario de La Gonzalina y al Servicio Médico Legal con el fin de que se suspenda el procedimiento.

Esto hace, según el abogado, que no esté en condiciones de estar en un recinto penitenciario por la violencia que demostró en la cárcel de Santa Cruz e incoherencia en su actuar por el contexto en el que está inmerso. Fue así como se opuso a la medida cautelar de prisión preventiva y que permanezca al menos a resguardo en el hospital de La Gonzalina mientras se realizan los peritajes sicológicos.

Existe un informe del recinto penitenciario de La Gonzalina donde se da cuenta del estado mental, sin embargo, la Fiscalía pide informes médicos de esta enfermedad, los que no fueron presentados, así como el informe de La Gonzalina tampoco lo conoce, Pese a ello estuvieron de acuerdo a que se pida el informe del recinto penal o algún informe del hospital de Pichilemu con el fin de que se verifique que efectivamente posee algún antecedente sicológico.

Teniendo en cuenta que el único informe que se poseía era el que entregó personal médico de La Gonzalina, sumado a los problemas de violencia que el imputado tuvo con Gendarmería de Santa Cruz, lo que derivó ser trasladado a Rancagua, desconociéndose otros antecedentes de eventos siquiátricos pasados, el Juez sostuvo que no se puede determinar que si al momento de los hechos estaba en un estado de inimputabilidad.

Se pedirán los informes y determinará alguna suspensión del procedimiento, pero no se accedió a la suspensión del procedimiento en esta etapa, dando 120 días para investigar y, prisión preventiva sin perjuicio de oficiar a Gendarmería de Rancagua para que informe de la situación siquiátrica del imputado, al igual que al hospital de Pichilemu.

El sujeto arriesga una pena que parte en 15 años 1 día hasta presidio perpetuo calificado, sumado el ilícito por infracción a la ley de control de armas. Permanecerá en La Gonzalina mientras se realicen las pericias siquiátricas.