Por: Ximena Mella Urra

A pocos días de realizarse en el país la Prueba de Transición (PDT) para el ingreso a las universidades, el temor y nerviosismo se apodera de muchas de las personas que rendirán este test. Una situación totalmente natural y entendida por los que saben. Y quien sí sabe de este proceso es Juan Narvaez, profesor de Matemática y fundador del preuniversitario Academia Narvezzi, quien ya la ha rendido 11 veces. Y lo hace, a su juicio, para validarse frente a los estudiantes. “De las últimas 9 veces he sacado sobre los 820 puntos y al menos 5 veces he logrado los 850. Entonces mi experiencia avala lo que puedo decir de ella”, aseguró.

Ante la proximidad de la realización de la nueva PDT-lunes 6 y martes 7 de diciembre el primer grupo, mientras que un segundo la dará el jueves 9 y viernes 10 de este mismo mes-, los consejos para vivir de mejor manera los días previos, nunca estarán de más.

Lo primero es seguir al pie de la letra los reglamentos del proceso que están publicados en la página web del DEMRE, dijo el académico, por lo que es obligación informarse antes para evitar problemas previos que implique aumentar el miedo y nerviosismo. “Por ejemplo, no se permite ingresar al establecimiento con bolsos, mochilas o bultos. “Deben llegar sólo con su tarjeta de identificación, cédula de identidad o pasaporte y los materiales solicitados como un lápiz y una goma, como mínimo. Puedes llevar estos materiales y tus documentos en una bolsa transparente”, indicó.

Asimismo, el docente resaltó la importancia de mantener las rutinas propias durante estos días previos. Siempre y cuando estas sean sanas como acostarse temprano y/o comer de manera liviana. “No hay que hacer cambios bruscos para ese día, especialmente con la alimentación. Muchas veces los papás le preparan un gran desayuno ese día y si no están acostumbrados su cuerpo puede pasarle la cuenta”, aconsejó Juan Narvaez.

“Es importante también mantenerse calmado durante todo el proceso y aprovechar de llegar al lugar de la rendición con antelación. Si te dejas dominar por los nervios esto te afectará a la hora de responder la prueba, a pesar de haber estudiado y preparado mucho”, puntualizó. Hay que pensar, prosiguió, que es una prueba importante pero no necesariamente la más importante de la vida, “porque después vendrán muchas otras oportunidades más”.

Y para los que se preguntan ¿cuándo conviene parar de estudiar?. Narvaez explica que esto dependerá de cada persona y de acuerdo a cómo sea capaz de manejar su nivel de estrés. “He tenido alumnos que un día antes me envían preguntas, otros que días antes se van a la playa para relajarse, y otros que por salud mental su médico les indicó desconectarse incluso 30 días antes”.

IMPORTANCIA DEL “PREU”

El representante de esta Academia preuniversitaria está convencido de que la mejor manera de prepararse con tiempo es cursar durante el año algún preuniversitario. “Sí, es necesario porque un preuniversitario te debe preparar para que te vaya bien en esta prueba y logres entrar a la universidad, esa es su labor”, reiteró.

Otro aspecto relevante es que todos los años, los docentes de su academia e incluso sus administrativos, rinden esta prueba cada año, “con el fin de conocerla y de validarse frente a sus estudiantes. Y si queremos conocer la prueba tenemos que darla porque no es la misma que el DEMRE publica al año siguiente”. Esta experiencia, según el profesional, se transmite a los educandos. “Si estudias solo, ¿a quién le preguntas si me conviene ir al baño durante la prueba?, ¿si debo comenzar por el final?, ¿si debo pintar los círculos pregunta por pregunta?, etc. Esto solo lo sabrá quien haya dado la prueba”, dijo el fundador de la Academia Narvezzi.

Para no pasar un mal rato, recuerda:

Qué llevar

-Tarjeta de identificación.

-Cédula de identidad.

-Lápiz grafito.

-Goma.

-Mascarilla (+2 de repuesto)

-Alcohol gel (optativo)

Qué no llevar

-Mochilas, bolsos.

-Celulares, cámaras, artículos electrónicos.

-Audífonos

-Cualquier otro elemento no contemplado en los permitidos.

MODIFICACIONES A LA PRUEBA

Las cuatro pruebas (Matemática, Lenguaje, Ciencias e Historia) han experimentado cambios, y Juan Narvaez, los ha experimentado todos al rendir cada año la prueba. Por ejemplo, en Matemática se redujo el número de preguntas, el tiempo de rendición y los contenidos. “En este caso, así como de todas las pruebas, los cambios vienen a partir de un sesgo socioeconómico producido entre colegios públicos y privados. Había ciertos contenidos que en establecimientos privados se trabajaban de mejor manera respecto de los públicos lo que se descubrió en la acertividad de las respuestas”, según explicó este académico, “buscando así no discriminar y solo buscando las habilidades y competencias de los estudiantes”.

En el caso de Lenguaje, en la PSU se trabajaban tres áreas: vocabulario, conectores y plan de redacción. “Hoy solo es de comprensión lectora. Acá nos presentan 6 a 8 textos que debemos leer y comprender para luego responder una batería de preguntas de selección donde se aplican diversos contenidos”.

Ciencias e Historia, agregó, sigue teniendo cambios aún más importantes. “En la primera, sigue teniendo tres partes de plan común (Biología, Física y Química) y una de los temarios de plan electivo, por el cual cada persona puede elegir el área en que quiere responder. En Historia se aborda, ahora en menos preguntas, las áreas de formación ciudadana, historia en perspectiva y economía y sociedad”.