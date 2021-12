Se dieron 180 para investigar y la prisión preventiva de la mujer que se le imputa el delito de parricidio consumado, tentado y frustrado, quien el martes último habría asesinado a su hija de 3 años, mientras que su hijo de 12 años permanece sedado intubado en el Hospital Regional Rancagua.

Fernando Ávila F.

Este viernes se realizó la audiencia de formalización contra la imputada, C.AL.R, de 34 años de edad, quien el martes pasado habría dado muerte a su pequeña hija de tres años de edad, mientras que su hijo de 12 años quedó con graves lesiones cortantes que lo tienen internado en el Hospital Regional Rancagua, hechos que ocurrieron al interior de un domicilio de la Villa Galilea de Rancagua.

La Fiscal, Lorena Morales, la formalizó debido a que durante la tarde del martes, cuando estaba en su domicilio, al cuidado de sus tres hijos, con arma cortante habría planificado dar muerte a los tres menores, lesionando a la menor de 3 años en su cuello, falleciendo en el lugar producto de una anemia aguda. Luego su hijo de 12 años también fue víctima del ataque con heridas cortantes cervicales, lesiones que pudieron ser mortales si no es atendido a tiempo.

Tras ello llega su pareja a buscarla, ya que tenían un salida programada, dándose cuenta de los hechos en momentos que la hija de 7 años permanecía en el baño, también a la que intentó dar muerte, siendo atendida por su padre quien le indicó que estuviese tranquila. Se le imputa el parricidio consumado como autora, parricidio, frustrado y parricidio tentado.

Por su parte, el Defensor Público, Jaime Lobos, pidió la suspensión del procedimiento, pero el Ministerio Público no compartió aquello, ya que existen antecedentes para continuar con la investigación, teniendo en cuenta según la Defensoría de la Niñez que en el control de detención fue el propio Defensor quien se opuso a que se le realizaran exámenes sicológicas a su defendida.

Ante esto, el Defensor, Jaime Lobos, solicitaba suspensión debido a que se debe contar con un informe siquiátrico del Servicio Médico Legal, siendo en esta instancia cuando se debe descartar o corroborar un posible escenario de inimputabilidad, esto teniendo en cuenta el relato de la pareja de la imputada, quien describe que al llegar al domicilio, esta se encontraba con heridas auto inferidas, pero consiente, así como existen antecedentes de alucinaciones, que ha intentado atentar contra su vida, sumado a un posible cuadro depresivo, esto al inicio de la pandemia, por temor a salir, incoherencias al hablar, incluso estuvo en tratamiento. Se indicó que hace un mes comienza a estresarse con estados “raros”.

El Defensor agregó que la imputada no tenía ningún vínculo con el sistema actual, creyendo que existen antecedentes suficientes para solicitar un informe siquiátrico al Servicio Médico Legal. ¿Por qué ahora y no el martes?, esto debido a que según la defensa este no debía realizarse a través de un procedimiento investigativo como se solicitaba el martes pasado, recalando que esta es la instancia procesal para realizar este procedimiento para descartar o confirmar un escenario de inimputabilidad.

La Fiscal se opuso a suspender el procedimiento, puesto que no hay antecedentes médicos que indiquen esta presunta inimputabilidad, pero a la vez tampoco se oponen a que se realicen informes periciales, sosteniendo que la imputada no ha colaborado en nada en la investigacion.

Para la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, servicio querellante en el caso, también se opuso a la solicitud de la defensa, ya que los antecedentes esgrimidos ya existían el día del control de detención, así como el riesgo de suicidio de la mujer resulta coherente al darse cuenta del hecho que había cometido, agregando que su objetivo era matar a sus tres hijos, incluso lanzó un secador de pelo hacia la ducha donde se refugiaba una menor de 7 años. Agrega que la depresión no es sinónimo de inimputabilidad en esta etapa procesal.

NO HAY ANTECEDENTES MÉDICOS

Tras los relatos, el Juez adujo que no hay antecedentes para una enajenación mental, además recordó que la defensa se opuso a la realización de exámenes sicológicos el día del control de detención, por lo que no se suspende el procedimiento en esta etapa procesal, sin perjuicio que esto se realice en el futuro.

Sobre el estado del menor de 12 años, se encuentra en el Hospital Regional Rancagua, intubado producto de una herida cortante cervical con arma blanca, suministrándole antibióticos y ventilación mecánica, se encuentra estable bajo sedación con signos vitales estables. Son lesiones graves por lo que sólo en los próximos meses se conocerá si dejaron secuelas.

Según la Fiscal, se tomaron declaraciones a vecinos del sector, quienes indicaron que preferían no saludar al conviviente de la imputada, ya que esta se molestaba, así como el padre de la imputada indicó que la mujer tuvo una depresión diagnosticada el año pasado producto de la pandemia al no poder enviar a sus hijos al colegio. Vecinos del sector adujeron que la mujer no compartía ni saludaba, así como demostraba compartimentos raros.

Prisión preventiva pidió el Ministerio Público por los delitos de parricidio consumado y parricidio frustrado, penas de crimen, entre ello, el Defensor insistió en no descartar alguna anomalía sicológica, oponiéndose a la medida cautelar.

Finalmente el Tribunal determinó la prisión preventiva de la imputada C.AL.R, de 34 años de edad por los delitos de parricidio consumado, tentado y frustrado, con un plazo de investigacion de 180 días debido al número de delitos que se deben investigar.