Por: Camila González Villarroel

Fotos: Marco Lara

Durante el domingo, Universidad de Chile y Unión La Calera disputaron un partido clave por la permanencia de los azules en la Primera División de nuestro fútbol. En un encuentro no apto para cardiacos, los pupilos de Cristián Romero vencieron por 3-2 al equipo de la quinta región en los últimos 10 minutos de partido, resultado que les permitió no perder la categoría.

Mientras esto ocurría dentro de las dependencias de Estadio El Teniente, a las afueras del recinto deportivo una serie de “hinchas” celebraban lo ocurrido en cancha -recordando que debido a que barristas invadieron la cancha también en el estadio El Teniente, la “U” recibió una sanción de cinco partidos sin público- a las afueras de este. Lamentablemente, la alegría pasó a desmanes, en un espacio muy importante para la ciudad; El Memorial a los 16.

La voz de los hinchas

Un integrante de la barra nos entregó sus impresiones con respecto a lo ocurrido y todos los “coletazos” de la situación, ya que mediante su cuenta de twitter, el alcalde de la comuna de Rancagua repudió los hechos y advirtió que presentará una querella en contra de quienes causaron los daños. Desde el interior de la Trinchera Celeste comentaron que: “Como barra, es lamentable y nos genera impotencia no poder hacer nada. El saber que vienen hinchas de otro equipo y que además son de Santiago a destruir algo que es sagrado para nosotros como hinchada, como club y como ciudad”.

En cuanto a lo legal, el simpatizante del club puntualizó: “Hay que hacer seguimiento a la solicitud. Se especula que Católica puede ser local en Rancagua el próximo año y creemos que ningún equipo de la capital debe ser local en Rancagua. Con Colo Colo hubo episodios, ahora con la U, entonces nadie debe ser local en la ciudad porque no están las garantías”.

Finalmente, el joven tuvo palabras para los comunicados de prensa presentados por parte de O’Higgins FC y Universidad de Chile indicando que “nos parecieron muy asertivos los comunicados de prensa de los clubes. En el caso de O’Higgins, golpeó la mesa y la Universidad de Chile al haber respondido, esto quiere decir que como fútbol, vamos avanzando”. Recordemos que la U a través del escrito pidió disculpas por lo ocurrido y ofrecieron cooperación para identificar a los responsables y reparar los daños.

Categóricos desde el Municipio

Por su parte, el edil de Rancagua, Juan Ramón Godoy no se restó de lo ocurrido, incluso realizando sus descargos mediante su cuenta de twitter. En la red social del pajarito azul el hace poco electo alcalde fue tajante, incluso comentando sobre una querella. En palabras de Godoy, puntualizó: “Repudiamos y condenamos los hechos de violencia ocurridos este domingo, antes y después del partido de la Universidad de Chile en Rancagua, muy especialmente lo ocurrido en el memorial de los 16 hinchas fallecidos en Tomé”. Ante esto, la autoridad también señaló que “lamento profundamente esta situación, porque no es solamente una ofensa a la ciudad, sino que también a la memoria de los 16 hinchas que perdieron trágicamente la vida siguiendo al club de sus amores, a sus familias”

Sobre el anuncio de las acciones legales, desde el municipio fueron claros: “Apenas nos enteramos de lo ocurrido, anunciamos que interpondríamos una querella en contra de todos quienes resulten responsables por estos hechos, lo que durante este lunes ya se concretó. Además, solicitamos públicamente a las autoridades que la Universidad de Chile no juegue más de local en Rancagua, a lo que se ha sumado el club O’Higgins”.

La postura de O’Higgins

Pablo Hoffman, gerente general de la institución deportiva también mostró su postura en torno a lo ocurrido. Es más, durante horas de la mañana del lunes acudió al lugar a ver la cantidad de problemas. Sumado a esto, se realizó una reunión con el alcalde de Rancagua y el delegado presidencial para exigir que Universidad de Chile no sea más local en la ciudad histórica: “Sin tener una reunión previa, con el señor alcalde pensamos exactamente lo mismo. Rancagua no se merece este tipo de hinchas y hemos venido a solicitarle al señor Delegado Presidencial que tome todas las acciones del caso para que nunca más Universidad de Chile juegue de local en Rancagua. Esto no es contra la “U” como club, que es nuestro consocio en la ANFP. No es contra los miles de hinchas que van en familia al estadio a alentar a su club”

Finalmente, Hoffman hizo un emplazamientos a las autoridades para que los azules no sean más locales en Rancagua: “Esto es contra los vándalos que ayer asolaron la ciudad, que dejaron un memorial tan querido y respetado como el de los 16 roto. No los queremos en Rancagua nunca más como equipo local. Esperamos que las autoridades piensen esto y lo puedan hacer”.