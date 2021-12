Por: Fernando Ávila F.

“Estamos ya llegando a fin de año y las ultimas actividades que nos están quedando no son menores, tenemos Estadio, Teletón, Segunda Vuelta, así que hay varias actividades que nos están quedando en el mes de diciembre, pero eso no quiere decir que los Carabineros no tengamos la misma energía y voluntad para terminar el año, para que la gente sepa, seguimos trabajando y haciendo nuestra función preventiva como siempre”, señaló el general Carrasco.

El alto Oficial destacó que en el mes de noviembre se realizaron 59 procedimientos destacados, de entre los cientos que se realizan diariamente y que son contra delitos de mayor connotación social, que afectan directamente a las personas y sus familias. 12 de ellos fueron por denuncias de Receptación y Robos de Vehículos, con 17 detenidos. Lo que se logró gracias a la coordinación de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos y Personas, SEBV, con las unidades regionales y con otras regiones, lo cual permitió recuperar 39 de los 54 vehículos que han sido sustraídos este mes. Pudiendo encontrar a la fecha el 60% de los vehículos robados durante el presente año.

En un intenso trabajo contra el narcotráfico y gracias a las coordinaciones con la Fiscalía regional, se están interviniendo barrios prioritarios, donde se ha detectado que operan bandas delictuales.

En ese contexto, en noviembre, Carabineros realizó un allanamiento masivo en Villa Costa del Sol de Rancagua, donde se intervinieron 15 domicilios y se detuvo a 20 personas, decomisando un revólver, una pistola a fogueo, una escopeta y una pistola de aire comprimido y, se encontró un kilo de pasta base, 100 gramos de cocaína y 75 dosis de ketamina, sacando de circulación más de 10 mil dosis de drogas.

En esa misma línea, el OS7, junto a sus canes Fergus y Gazam, han realizado siete exitosos procedimientos en la ruta 5 sur, para evitar que pasajeros trasladen drogas en buses interregionales. Lo que ha significado poder detener a 10 personas y decomisar cocaína, marihuana, pasta base y otras drogas que tanto daño causan a nuestra sociedad.

Con todas estas múltiples diligencias, el trabajo de Carabineros ha permitido decomisar a la fecha, 513,2 kilos de droga incautada y retirada de circulación de las calles, lo que equivale a un 74% más de lo decomisado en 2020.

En noviembre, Carabineros detuvo a 353 personas con Órdenes Judiciales pendientes, entendiendo que todos ellos son prófugos de la justicia que están condenados y han evadido cumplir con sus condenas y obligaciones. Algunos de ellos eran buscados por delitos como robo con fuerza, con violencia y también por la ley de drogas, acumulando a la fecha un 22% más de detenidos con Órdenes Judiciales pendientes en relación con el año pasado.

Finalmente, el General llamó a la comunidad a denunciar si se es víctima o testigo de algún delito y señaló que el trabajo mancomunado entre Carabineros y los vecinos y vecinas es una de las mejores formas de combatir la delincuencia. Enfatizó en “pedirle a la ciudadanía que confíe en el trabajo de Carabineros, quienes nos entregamos al cien por ciento para prevenir y dar seguridad a nuestra región para la tranquilidad de todos”.