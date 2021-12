Por: Patricio Miranda Humeres / Foto: Cristopher Mella

Hordas de hinchas gritando y amenazando con quemar casas, sedes vecinales e incluso dar vuelta los autos estacionados fueron solo algunas de las escenas que vecinos de las poblaciones que rodean el Estado El Teniente tuvieron que enfrentar el domingo, cuando el cuadro azul se midió con Unión La Calera en el recinto deportivo rancagüino.

“Fue desastroso, me rayaron el portón. Tengo además dos perras y una gatita, que se alteraron mucho con todo lo que pasó. Esto es impresentable, que viendo lo que ocurrió la última vez que vinieron los de la U. de Chile, autorizaran nuevamente que vinieran a jugar”, señaló Mario Aranda, quien vive hace más de 20 años en la población Isabel Riquelme. “Los que vinieron fueron delincuentes. Es imposible que los que somos buenos vecinos tenemos que estar encerrados y los delincuentes anden en la calle. No puede ser, basta ya”, agregó.

Aranda afirma que la inseguridad para los residentes comenzó mucho antes del partido, cuando ya vieron rondar a decenas de personas por el Parque Gabriela Mistral, muchos de ellos con botellas de alcohol que iban bebiendo en la vía pública.

Carmen Hernández, quien reside en la misma población, es crítica respecto de las reuniones e información que han recibido en reiteradas ocasiones de parte de autoridades y personal policial. “Hemos tenido muchas reuniones y no pasan de ser una conversación. Necesitamos que se hagan efectivas las promesas. Si no, aquí va a pasar algo que vamos a tener que lamentar y es lo que como vecinos no queremos”, sostiene.

Hernández incluso comenta que ha debido enfrentar situaciones similares cuando ha habido otros partidos de alto riesgo, donde ella misma ha visto cómo Carabineros se ven sobrepasados y, dice, han debido abandonar el lugar y los vecinos quedan a su suerte.

Muchos de los vecinos se resignaron a mirar, con temor, desde las ventanas a la turba de personas enfrentándose al personal policial y a escuchar cómo amenazaban con voltear los autos estacionados en las afueras de sus casas, mientras otros rayaban paredes y se enfrascaban en reyertas con piedras y pedazos de concreto que sacaban de las veredas.

“No es posible que los dirigentes tengamos que llamar a las autoridades (cuando ya están los disturbios) para que nos vengan a proteger de un partido que ellos saben que es de alto riesgo. El jueves tuvimos una reunión con Carabineros, que dijo que era de alto riesgo ¿Por qué no se tomaron las medidas? Esto no solo pasa para los partidos de la U. de Chile, también con Colo Colo, la U. Católica y diferentes equipos. Siempre tenemos que estar llamando a Carabineros y encerrarnos. La vida de nosotros no puede ser estar encerrados”, critica Cecilia Osorio, presidenta de la Junta de Vecinos Isabel Riquelme.

“Aquí le digo a las autoridades que nos vengan a dar la cara. Queremos una mesa de trabajo con ellos, que vengan a darnos la cara, porque no han venido. Ojalá que lo hagan y se sienten con nuestros vecinos, con los de la Cantillana, Barrio El Tenis y O’Higgins. Porque no es primera vez que esto pasa. Cuando necesitan votos aparecen todos, pero después nada”, asevera Osorio.

De hecho, fue la misma dirigenta quien acudió a Carabineros para poder resguardar a dos canes que cuidan la sede vecinal ante los hinchas que llegaron al parque. “Hasta a los perros les pegaron. Se tomaron la sede y los infames querían quemarla. Los dirigentes no podemos poner en riesgo nuestra vida y seguridad”, dice Osorio.

Geraldine Donoso, también vecina de la población, agregó que tanto el club deportivo como las autoridades tienen que “hacerse responsables por los daños materiales. No puede ser que vengan grupos de fuera de Rancagua a hacer actos de vandalismo. Nosotros no nos podemos enfrentar a ellos porque son muy agresivos, no dialogan, no razonan. Entonces tenemos que estar encerrados y eso no corresponde. Y que se hagan responsables no solo por los daños al memorial, sino de todos los que hubo acá”.

Al otro lado de la carretera

Manuel Hernández, presidente de la Junta de Vecinos de la Población Cantillana, que colinda directamente con el estadio, asegura que la sensación de inseguridad de parte de los vecinos es permanente cada vez que ocurre un evento deportivo con alta afluencia.

“Se sienten muy desprotegidos, siempre suceden actos delictuales, asaltos. Entonces hay un miedo preestablecido cada vez que vienen estos equipos”, señala Hernández. “Desde la noche anterior ya había gente deambulando, entonces había ya una sensación de alerta”.

El dirigente es crítico respecto de que “no hay un análisis profundo de qué es lo que ocurre en el entorno del estadio. Cuando las autoridades hacen caso omiso de que va a ocurrir algo, nos sentimos en total desamparo. Hace como cuatro años fui a la Intendencia, supuestamente nos iban a convocar a los presidentes de las juntas de vecinos y nunca se hizo. Hablé con el encargado de Estadio Seguro y fueron puras pildoritas. Y gente que está recién asumiendo su liderazgo tampoco asumen las responsabilidades”.

Ricardo Guzmán, delegado presidencial:

“Hicimos un trabajo importante, si no hubiésemos tenido esa cantidad de contingente, a lo mejor hasta se hubiese suspendido el partido”

Los vecinos emplazaron directamente al Delegado Presidencial, Ricardo Guzmán, ante lo ocurrido en los barrios. Algunos incluso se comunicaron con él durante el partido y criticaron que estuviera dentro del estadio y no en los alrededores donde estaban ocurriendo los incidentes.

“Lamentamos las molestias que han tenido los vecinos de ambos barrios. Ciertamente el estadio está en el centro de Rancagua, por lo tanto, siempre que va a haber un partido conflictivo, va a haber una situación parecida”, sostuvo Guzmán.

“Nuestra posición de trabajo era el estadio porque ahí estaba también el puesto de mando de Carabineros donde podíamos tomar las medidas. Cuando nos dijeron que (los vándalos) estaban dentro del parque, inmediatamente pedimos que los drones se acercaran a ver cómo estaban actuando estas personas y ya se habían ido. De todas maneras, Carabineros fue a dar una ronda”, detalló.

El delegado también señaló que identificaron una botillería que estaba vendiendo alcohol a los hinchas durante los desmanes. “Funcionó teniendo prohibición y una de las medidas que podemos tomar como delegación es suspender la patente, que es una de las cosas que estamos evaluando. Cada vez que nos solicitaron alguna presencia, lo coordinamos inmediatamente con Carabineros que se movilizaran hacia el lugar. Por eso en lo práctico era mucho más fácil estar dentro del Estadio”.

Muchos vecinos criticaron el actuar más reactivo que preventivo, siendo que se sabía que era un evento de alto riesgo ¿Recoge el guante ante esas falencias?

“No, porque trabajamos esto con mucho tiempo. Además, el contingente que teníamos de Carabineros estaba cuadriplicado a lo que funcionamos normalmente en el estadio. Teníamos al equipo de Rancagua, dos de Santiago y uno de Talca. Estaba absolutamente reforzado, entendiendo que podía haber una situación compleja”.

No es primera vez que ocurren desmanes en situaciones de este tipo. Vecinos denuncian esa sensación constante de temor e inseguridad ¿Están abiertos a mesas de trabajo como están solicitando los vecinos?

“Sí, por supuesto. Estoy abierto a todas las posibilidades, es importante el trabajo con los dirigentes comunitarios. La verdad es que no he tenido ninguna solicitud de parte de ellos de una reunión o conversación, sí con dirigentes de otros sectores. Pero ya que lo manifiestan, me voy a preocupar que exista esa conversación.

Nosotros reprochamos esto porque fue delincuencia pura y dura. Un evento deportivo no puede transformarse en esto. Tenemos que reprochar el nivel de violencia que ocupan este tipo de personas y delincuentes, escudándose en una camiseta. Cualquier hincha del fútbol va a apoyar y alentar a su equipo, que fue lo que menos hicieron.

Fueron conductas que salen de los parámetros normales que esperamos que no se repitan y, a partir de la programación del próximo año, tomar todas las medidas del caso. Nosotros hicimos un trabajo importante, si no hubiésemos tenido esa cantidad de contingente, a lo mejor hasta se hubiese suspendido el partido”.