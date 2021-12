Por: Gisella Abarca.

Una compleja situación es la que estaría afectando la labor del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) quienes este martes estarían dando respuesta a los llamados con un móvil de emergencia.

Y es que un llamado al 131 alertó al SAMU este martes 7 de diciembre cerca de una de la madrugada, luego que se desencadenara una colisión en la intersección de Avenida Provincial con calle Santa Filomena en la capital regional, por lo que personal de SAMU Rancagua acudió a la emergencia sin saber que ellos también correrían riesgos en el trayecto.

Y es que camino a la emergencia, la ambulancia sufrió la salida de un amortiguador de soporte de una de las ruedas delanteras “La tripulación al dar la vuelta hacia Santa Filomena sintieron un fuerte ruido y cuando van llegando al lugar, se dan cuenta que se les salió el amortiguador de la rueda derecha delantera. La máquina quedó botada hasta hoy (martes) cerca de las 11:00 horas”, indicó el Secretario general de la Fenats Nacional SAMU-SAR, Iván Pérez.

Con este hecho el dirigente pone en la palestra el riesgo que corren los funcionarios ante la falta de prolijidad en las mantenciones de las ambulancias, acusa Pérez “Seguimos arriesgando la vida de los funcionarios y, ni Dios lo quiera, como gremio no nos vamos a hacer partícipe si llega a fallecer algún funcionario, porque con la situación que pasó ahora ¿qué mantención le estamos haciendo a los móviles? Esa máquina venía llegando recién del taller en Santiago donde no le habrían encontrado nada y pasa esto”.

Pérez agregó que “Este móvil es el mismo que tenía problemas en el tren delantero. Supuestamente tiene la mantención al día, pero en el fondo fue a pura inspección, no se le hizo nada y ahora están los resultados del golpeteo que tenía y que nosotros denunciamos en su momento” acusó.

Este hecho se le suma al ocurrido hace un mes atrás -el domingo 8 de noviembre- cuando un móvil SAMU acudió a un llamado de accidente en la Carretera de La Fruta, a la altura de Las Cabras, cuando camino a la emergencia la ambulancia sufrió el reventón de un neumático trasero, poniendo en riesgo a la tripulación.

ACUSAN INEFICIENTES MANTENCIONES

Para el dirigente del SAMU el tema de las mantenciones se ha venido repitiendo hace algún tiempo prolongado “Esta es una problemática que se viene dando hace bastante tiempo y años; por eso que las autoridades digan la verdad. Sabemos que hay móviles que están al debe, sabemos que no estamos con la flota al 100%, sabemos que hay móviles que están pasados de los 5 años y del kilometraje”, calificando esta situación de “critico es poco, es algo más que crítico, es una situación compleja, es insostenible”, subrayó.

En esta línea Pérez informó a El Rancagüino que la mañana de este martes el SAMU Base Rancagua “estaba operando con un solo móvil. Tuvieron que traer móviles de Rengo para hacer un traslado a Santiago. Mientras que una ambulancia de Graneros tuvo que ir en apoyo al accidente, porque la de Rancagua llegó pero quedó botada”.

Agregó además que de las 14 móviles que debiera haber para la región, “con suerte habrán 9 operativas y las otras con algunas observaciones. En Rancagua está operando una y están apurando las que están en taller. Aquí donde se produce la problemática, porque apurar una ambulancia que está en el taller por cualquier cosa, no sale bien mecánicamente”, expuso Pérez.

Es por esto que preocupado por la situación de las ambulancias, el dirigente hace un llamado a las autoridades a que “tomen cartas en el asunto, porque esto no es una cosa fortuita, es algo que viene pasando ya hace varios meses y las evidencias están a la vista. Como gremio le decimos a las autoridades que se hagan cargo de la situación, que se busque una pronta solución, porque los funcionarios no van a querer salir en esos móviles porque es un riesgo, no saben si van a regresar o en qué condiciones van a volver. Aquí debe haber una investigación con sanciones a los que resulten responsables, porque si esto mismo pasa en carretera puede costar vidas”, subrayó.

Consultado por la situación al Servicio de Salud O’Higgins, no se refirieron al tema.